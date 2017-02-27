Возвращаясь к налоговой амнистии и нулевой декларации. в ВРУ зарегистрировано 2 закона, о внесении изменений в одни и те же пункты налогового кодекса, но с разными условиями. Но они не значатся как альтернативные. или это разные законы, а я что то путаю ? (законопроект 1232 від 02.09.2019 от Гетьманцева и 1183 від 29.08.2019 от целой кучи народа из ЄС)
Kalgan написав:Возвращаясь к налоговой амнистии и нулевой декларации. в ВРУ зарегистрировано 2 закона, о внесении изменений в одни и те же пункты налогового кодекса, но с разными условиями. Но они не значатся как альтернативные. или это разные законы, а я что то путаю ? (законопроект 1232 від 02.09.2019 от Гетьманцева и 1183 від 29.08.2019 от целой кучи народа из ЄС)
Не берите в голову законопроект 1183. В этой Раде никто не будет принимать законопроекты, поданные ЕС. Это невозможно в принципе.
Kalgan написав:Возвращаясь к налоговой амнистии и нулевой декларации. в ВРУ зарегистрировано 2 закона, о внесении изменений в одни и те же пункты налогового кодекса, но с разными условиями. Но они не значатся как альтернативные. или это разные законы, а я что то путаю ? (законопроект 1232 від 02.09.2019 от Гетьманцева и 1183 від 29.08.2019 от целой кучи народа из ЄС)
Не берите в голову законопроект 1183. В этой Раде никто не будет принимать законопроекты, поданные ЕС. Это невозможно в принципе.
А хотелось бы в нем амнистируют без подачи декларации не 300 тыс, а 1 млн. грн.
Rammstein сняли клип Deutschland. Там вообщем германия умрет и немки рожают собак, по крайней мере так можно интерпретировать.
И мужиковатые-феминистки и транссекссуалы противостоят Германии и органам власти и в последствие берут германию в заложники цепляю на нашу черную деву Пояс Шахида . Вся современная Германия находится у власти в фриков, которые удерживают страну в заложниках и в Поясе Шахида