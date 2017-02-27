Возвращаясь к налоговой амнистии и нулевой декларации. в ВРУ зарегистрировано 2 закона, о внесении изменений в одни и те же пункты налогового кодекса, но с разными условиями. Но они не значатся как альтернативные. или это разные законы, а я что то путаю ? (законопроект 1232 від 02.09.2019 от Гетьманцева и 1183 від 29.08.2019 от целой кучи народа из ЄС)
Kalgan написав:Возвращаясь к налоговой амнистии и нулевой декларации. в ВРУ зарегистрировано 2 закона, о внесении изменений в одни и те же пункты налогового кодекса, но с разными условиями. Но они не значатся как альтернативные. или это разные законы, а я что то путаю ? (законопроект 1232 від 02.09.2019 от Гетьманцева и 1183 від 29.08.2019 от целой кучи народа из ЄС)
Не берите в голову законопроект 1183. В этой Раде никто не будет принимать законопроекты, поданные ЕС. Это невозможно в принципе.
Kalgan написав:Возвращаясь к налоговой амнистии и нулевой декларации. в ВРУ зарегистрировано 2 закона, о внесении изменений в одни и те же пункты налогового кодекса, но с разными условиями. Но они не значатся как альтернативные. или это разные законы, а я что то путаю ? (законопроект 1232 від 02.09.2019 от Гетьманцева и 1183 від 29.08.2019 от целой кучи народа из ЄС)
Не берите в голову законопроект 1183. В этой Раде никто не будет принимать законопроекты, поданные ЕС. Это невозможно в принципе.
А хотелось бы в нем амнистируют без подачи декларации не 300 тыс, а 1 млн. грн.
Rammstein сняли клип Deutschland. Там вообщем германия умрет и немки рожают собак, по крайней мере так можно интерпретировать.
И мужиковатые-феминистки и транссекссуалы противостоят Германии и органам власти и в последствие берут германию в заложники цепляю на нашу черную деву Пояс Шахида . Вся современная Германия находится у власти в фриков, которые удерживают страну в заложниках и в Поясе Шахида. Потом революция Марксизма. И Гроб улетает в космос.
"Далее мы видим развязку клипа: гроб с телом Германии отправляется в космос, что олицетворяет собой ее смерть, которая произошла, по мнению Rammstein, из-за разделения немцев, отчуждения элиты, политики мультикультурализма и миграционной политики.
В итоге Rammstein создали мощный, провокационный музыкальный манифест, который может приглянуться как правым, так и левым. Невероятной красоты картинка и мощный припев Deutsche uber allen, пробуждающий воспоминания о величии немцев, наверняка возьмут на вооружение футбольные фанаты и возможный электорат.
Тилль Линдеманн смело может идти в большую политику – почва уже подготовлена. "
Surfer написав:ай яй яй, так они еще сильнее курс просадят, несмотря на жалкие потуги местных загонял. Непужели полет на ракете зеленых туземунеров отменяется ?!
Судьба такая у "аленей". Покупают на максимуме, а продают на минимуме. 2008 год ничему их не научил! Тогда тоже продавали по 4.65-4.55, чуть до драки у окошка обменки не доходило. А потом бац - и через неделю уже 5-5.10 робко потрогали. А потом веселее и шустрее вверх поехали! Суетиться надо было, когда ликвидность была в обе стороны. А когда уже даже младенцы шепелявят "гривна_будет_тока_даражать", то всё, приплыли, сливайте воду. Теперь меня даже горячим утюгом на пузе не заставишь валюту сбрасывать!