Додано: Сер 11 вер, 2019 01:49

Курс евро!Мы приехали.Rammstein сняли клип Deutschland. Там вообщем германия умрет и немки рожают собак, по крайней мере так можно интерпретировать.И мужиковатые-феминистки и транссекссуалы противостоят Германии и органам власти и в последствие берут германию в заложники цепляю на нашу черную деву Пояс Шахида . Вся современная Германия находится у власти в фриков, которые удерживают страну в заложниках и в Поясе Шахида. Потом революция Марксизма. И Гроб улетает в космос."Далее мы видим развязку клипа: гроб с телом Германии отправляется в космос, что олицетворяет собой ее смерть, которая произошла, по мнению Rammstein, из-за разделения немцев, отчуждения элиты, политики мультикультурализма и миграционной политики.В итоге Rammstein создали мощный, провокационный музыкальный манифест, который может приглянуться как правым, так и левым. Невероятной красоты картинка и мощный припев Deutsche uber allen, пробуждающий воспоминания о величии немцев, наверняка возьмут на вооружение футбольные фанаты и возможный электорат.Тилль Линдеманн смело может идти в большую политику – почва уже подготовлена.может лучше золото купить?видео с объясненияПОЛНОСТЬЮ: