Возвращаясь к налоговой амнистии и нулевой декларации. в ВРУ зарегистрировано 2 закона, о внесении изменений в одни и те же пункты налогового кодекса, но с разными условиями. Но они не значатся как альтернативные. или это разные законы, а я что то путаю ? (законопроект 1232 від 02.09.2019 от Гетьманцева и 1183 від 29.08.2019 от целой кучи народа из ЄС)
Kalgan написав:Возвращаясь к налоговой амнистии и нулевой декларации. в ВРУ зарегистрировано 2 закона, о внесении изменений в одни и те же пункты налогового кодекса, но с разными условиями. Но они не значатся как альтернативные. или это разные законы, а я что то путаю ? (законопроект 1232 від 02.09.2019 от Гетьманцева и 1183 від 29.08.2019 от целой кучи народа из ЄС)
Не берите в голову законопроект 1183. В этой Раде никто не будет принимать законопроекты, поданные ЕС. Это невозможно в принципе.
Kalgan написав:Возвращаясь к налоговой амнистии и нулевой декларации. в ВРУ зарегистрировано 2 закона, о внесении изменений в одни и те же пункты налогового кодекса, но с разными условиями. Но они не значатся как альтернативные. или это разные законы, а я что то путаю ? (законопроект 1232 від 02.09.2019 от Гетьманцева и 1183 від 29.08.2019 от целой кучи народа из ЄС)
Не берите в голову законопроект 1183. В этой Раде никто не будет принимать законопроекты, поданные ЕС. Это невозможно в принципе.
А хотелось бы в нем амнистируют без подачи декларации не 300 тыс, а 1 млн. грн.
Rammstein сняли клип Deutschland. Там вообщем германия умрет и немки рожают собак, по крайней мере так можно интерпретировать.
И мужиковатые-феминистки и транссекссуалы противостоят Германии и органам власти и в последствие берут германию в заложники цепляю на нашу черную деву Пояс Шахида . Вся современная Германия находится у власти в фриков, которые удерживают страну в заложниках и в Поясе Шахида. Потом революция Марксизма. И Гроб улетает в космос.
"Далее мы видим развязку клипа: гроб с телом Германии отправляется в космос, что олицетворяет собой ее смерть, которая произошла, по мнению Rammstein, из-за разделения немцев, отчуждения элиты, политики мультикультурализма и миграционной политики.
В итоге Rammstein создали мощный, провокационный музыкальный манифест, который может приглянуться как правым, так и левым. Невероятной красоты картинка и мощный припев Deutsche uber allen, пробуждающий воспоминания о величии немцев, наверняка возьмут на вооружение футбольные фанаты и возможный электорат.
Тилль Линдеманн смело может идти в большую политику – почва уже подготовлена. "
Surfer написав:ай яй яй, так они еще сильнее курс просадят, несмотря на жалкие потуги местных загонял. Непужели полет на ракете зеленых туземунеров отменяется ?!
Судьба такая у "аленей". Покупают на максимуме, а продают на минимуме. 2008 год ничему их не научил! Тогда тоже продавали по 4.65-4.55, чуть до драки у окошка обменки не доходило. А потом бац - и через неделю уже 5-5.10 робко потрогали. А потом веселее и шустрее вверх поехали! Суетиться надо было, когда ликвидность была в обе стороны. А когда уже даже младенцы шепелявят "гривна_будет_тока_даражать", то всё, приплыли, сливайте воду. Теперь меня даже горячим утюгом на пузе не заставишь валюту сбрасывать!
По состоянию на 9 сентября в ПХГ находится 18,963 млрд.м3 газа.
Закачка газа идет в среднем 70-80 млн.м3 в сутки. План у НАКа накопить 20 млрд.м3 газа. То есть при нынешнем темпе закачки это 14 суток. ( 23 сентября )
Но учитывая что в сутки в Украине добывается 54-55 млн.м3 в теплое время года остается излишек, который тоже закачивается в ПХГ, примерно 10 млн.м3.
Получается НАК может прекратить закупку газа в ЕС даже немного раньше, 19-20 сентября и докачать газ исключительно украинских добывающих компаний.
Сегодня уже 11 сентбря, получается по моим прикидкам уже через 7-8 дней импорт газа из ЕС может прекратится, что отразится на торговом балансе.
Andriy Kobolyev 3 мин. · Перетнули позначку в 19 млрд. куб. м. газу в підземках.
Випереджаємо план.
“Оперативні дані станом на 6:00, ЦДД ПАТ "Укртрансгаз" ---------------------------------------------- Станом на: 11.09.2019; Оперативні дані станом на 6:00; Транзит: 247.9; Надходження для України: 68.7; в т.ч. російський газ: 0.0; в т.ч. з країн ЄС: 68.7; ... Закачка в ПСГ: 77.2; ... Наявність газу в ПСГ: 19040.487;”