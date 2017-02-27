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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2038203920402041>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 341
вище 25.65
47%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
82
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:42

Возвращаясь к налоговой амнистии и нулевой декларации. в ВРУ зарегистрировано 2 закона, о внесении изменений в одни и те же пункты налогового кодекса, но с разными условиями. Но они не значатся как альтернативные.
или это разные законы, а я что то путаю ? (законопроект 1232 від 02.09.2019 от Гетьманцева и 1183 від 29.08.2019 от целой кучи народа из ЄС)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:51

  Shram написав:
  vovan_prm написав:ДС не хватает, Царствие ему Небесное.
Майк41 - большой поклонник Ощада и нет денег кроме доллара США.


Всё правильно.
1000 долларов - это 1000 долларов.
А 25 000 гривен - это сегодня 1000 баксов, а завтра легко может быть 500 или 300 баксов.
Тем кто думает иначе - удачи и поменьше седины в волосах. :D

Или 1300 баксов :)
Но да, в целом, поддерживаю оратора Зебро-Кабанчика, "скупайтесь, глупцы!". А то я так и не слил заготовленные пачки :(
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Kalgan написав:Возвращаясь к налоговой амнистии и нулевой декларации. в ВРУ зарегистрировано 2 закона, о внесении изменений в одни и те же пункты налогового кодекса, но с разными условиями. Но они не значатся как альтернативные.
или это разные законы, а я что то путаю ? (законопроект 1232 від 02.09.2019 от Гетьманцева и 1183 від 29.08.2019 от целой кучи народа из ЄС)


Не берите в голову законопроект 1183.
В этой Раде никто не будет принимать законопроекты, поданные ЕС. Это невозможно в принципе.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 23:03

  freeze написав:
Kalgan написав:Возвращаясь к налоговой амнистии и нулевой декларации. в ВРУ зарегистрировано 2 закона, о внесении изменений в одни и те же пункты налогового кодекса, но с разными условиями. Но они не значатся как альтернативные.
или это разные законы, а я что то путаю ? (законопроект 1232 від 02.09.2019 от Гетьманцева и 1183 від 29.08.2019 от целой кучи народа из ЄС)


Не берите в голову законопроект 1183.
В этой Раде никто не будет принимать законопроекты, поданные ЕС. Это невозможно в принципе.

А хотелось бы :D
в нем амнистируют без подачи декларации не 300 тыс, а 1 млн. грн.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 07:31

  yuri_m написав:
  Surfer написав:ай яй яй, так они еще сильнее курс просадят, несмотря на жалкие потуги местных загонял. Непужели полет на ракете зеленых туземунеров отменяется ?!

Судьба такая у "аленей". Покупают на максимуме, а продают на минимуме. 2008 год ничему их не научил! Тогда тоже продавали по 4.65-4.55, чуть до драки у окошка обменки не доходило. :mrgreen: А потом бац - и через неделю уже 5-5.10 робко потрогали. А потом веселее и шустрее вверх поехали! Суетиться надо было, когда ликвидность была в обе стороны. А когда уже даже младенцы шепелявят "гривна_будет_тока_даражать", то всё, приплыли, сливайте воду. Теперь меня даже горячим утюгом на пузе не заставишь валюту сбрасывать!

курс 24 заставит :D
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 07:59

Курс НБУ

Вчера Межбанк закрылся выше 25, а НБУ установил 24.88. Кто что думает?
kochetovvalery
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:16

Завтра заседание ЕЦБ, далее 18 заседание ФРС, будут соревноваться кто сильнее опустит ставку или ускорит очередное ку-ку )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:24

  yuri_m написав:Курс скакнул в 5 раз за 2 дня, и все их пачки рублей превратились в фантики.

В 3 раза, если быть точным. И не за два дня.
Черные очки мешают.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:24

По состоянию на 9 сентября в ПХГ находится 18,963 млрд.м3 газа.

Закачка газа идет в среднем 70-80 млн.м3 в сутки.
План у НАКа накопить 20 млрд.м3 газа.
То есть при нынешнем темпе закачки это 14 суток. ( 23 сентября )

Но учитывая что в сутки в Украине добывается 54-55 млн.м3 в теплое время года остается излишек, который тоже закачивается в ПХГ, примерно 10 млн.м3.

Получается НАК может прекратить закупку газа в ЕС даже немного раньше, 19-20 сентября и докачать газ исключительно украинских добывающих компаний.

Сегодня уже 11 сентбря, получается по моим прикидкам уже через 7-8 дней импорт газа из ЕС может прекратится, что отразится на торговом балансе.


Andriy Kobolyev
3 мин. ·
Перетнули позначку в 19 млрд. куб. м. газу в підземках.

Випереджаємо план.

“Оперативні дані станом на 6:00, ЦДД ПАТ "Укртрансгаз"
----------------------------------------------
Станом на: 11.09.2019;
Оперативні дані станом на 6:00;
Транзит: 247.9;
Надходження для України: 68.7;
в т.ч. російський газ: 0.0;
в т.ч. з країн ЄС: 68.7;
...
Закачка в ПСГ: 77.2;
...
Наявність газу в ПСГ: 19040.487;”
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 09:35

  Starikan написав:В 3 раза, если быть точным. И не за два дня.
Черные очки мешают.

Вот только не надо сравнивать теплое с мягким! Это официальный курс прыгнул в 3 раза, с 6 до 20...
В августе 1998 года курс рубля реально прыгнул в 5 раз! Был 5.7-5.8 для расчетов в гривне, а за 2 дня стал 25-28. Это по наличке говорю, а не про курс в банках. Которые, кстати, тогда вообще рубли не брали к обмену. В самой России курс сразу после объявления дефолта на наличке улетал до 31 рубля за доллар. Потом, где-то через 3-4 дня, пошел на откат и стабилизировался на 15-16. И до конца года постепенно рос к 20-21. Так что прежде чем что-то писать, лучше сначала всё-таки изучить предмет.
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 11 вер, 2019 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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