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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2038203920402041

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 341
вище 25.65
47%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
82
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:09

  kochetovvalery написав:Курс НБУ

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=74427512Зображення
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:45

  asti написав:
  Вкладчик1234 написав:
  asti написав:НБУ умыл руки, как и ожидалось//))
Теперь опять стал актуальным вопрос в адрес НБУ:
"На кого работаете?"
на нас с вами. Таргетирование инфляции - слышали такое?! :)

ага чув, у 2008
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:52

  Shram написав:1000 долларов - это 1000 долларов.
А 25 000 гривен - это сегодня 1000 баксов, а завтра легко может быть 500 или 300 баксов.
Тем кто думает иначе - удачи и поменьше седины в волосах. :D


а 25 000 гривен - это сегодня 1006$, а через два месяца 1200$, а в сентябре 2020 года 1400$
отака фигня, малята... :cry:
знатно банкиры накололи нас тут, ну кроме гривнедепозитчиков, те в шоколаде сейчас,
а баксодержателяи печалька :cry:
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

печалька однако
и кризис мировой отменили
и гривна как никогда крепка
баксодержатели походу лохами оказались (в т.ч. и я)
наказали знатно нас таких, тех которых приучили к качелькам, а потом резко их отменили
вангую, не будет теперь зимой даже курса па26.50, запомните мой пост
в июле 2008года в газетах писали, что баксы покупают только несвидомые бабульки,
а правильные пацаны только евро и унты стерлиногов и юани покупают
Yuri_61
 
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