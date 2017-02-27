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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 вер, 2019 10:09
а шо делать?
Додано: Сер 11 вер, 2019 10:45
ага чув, у 2008
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 11 вер, 2019 10:52
а 25 000 гривен - это сегодня 1006$, а через два месяца 1200$, а в сентябре 2020 года 1400$
отака фигня, малята...
знатно банкиры накололи нас тут, ну кроме гривнедепозитчиков, те в шоколаде сейчас,
а баксодержателяи печалька
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
печалька однако
и кризис мировой отменили
и гривна как никогда крепка
баксодержатели походу лохами оказались (в т.ч. и я)
наказали знатно нас таких, тех которых приучили к качелькам, а потом резко их отменили
вангую, не будет теперь зимой даже курса па26.50, запомните мой пост
в июле 2008года в газетах писали, что баксы покупают только несвидомые бабульки,
а правильные пацаны только евро и унты стерлиногов и юани покупают
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