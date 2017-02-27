Додано: Сер 11 вер, 2019 09:35

Starikan написав: В 3 раза, если быть точным. И не за два дня.

Черные очки мешают. В 3 раза, если быть точным. И не за два дня.Черные очки мешают.

Вот только не надо сравнивать теплое с мягким! Это официальный курс прыгнул в 3 раза, с 6 до 20. Если Вы тогда еще под стол пешком ходили, то лучше бы промолчали, чем выставлять себя не очень умным человеком. В августе 1998 года курс рубля реально прыгнул в 5 раз! Был 5.7-5.8 для расчетов в гривне, а за 2 дня стал 25-28. Это по наличке говорю, а не про курс в банках. Которые, кстати, тогда вообще рубли не брали к обмену. В самой России курс сразу после объявления дефолта на наличке улетал до 31 рубля за доллар. Потом, где-то через 3-4 дня, пошел на откат и стабилизировался на 15-16. И до конца года постепенно рос к 20-21. Так что прежде чем что-то ляпать, лучше сначала всё-таки изучить предмет.