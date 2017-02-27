Starikan написав:В 3 раза, если быть точным. И не за два дня. Черные очки мешают.
Вот только не надо сравнивать теплое с мягким! Это официальный курс прыгнул в 3 раза, с 6 до 20. Если Вы тогда еще под стол пешком ходили, то лучше бы промолчали, чем выставлять себя не очень умным человеком. В августе 1998 года курс рубля реально прыгнул в 5 раз! Был 5.7-5.8 для расчетов в гривне, а за 2 дня стал 25-28. Это по наличке говорю, а не про курс в банках. Которые, кстати, тогда вообще рубли не брали к обмену. В самой России курс сразу после объявления дефолта на наличке улетал до 31 рубля за доллар. Потом, где-то через 3-4 дня, пошел на откат и стабилизировался на 15-16. И до конца года постепенно рос к 20-21. Так что прежде чем что-то ляпать, лучше сначала всё-таки изучить предмет.
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 11 вер, 2019 09:48, всього редагувалось 1 раз.
yuri_m написав:Вот только не надо сравнивать теплое с мягким! Это официальный курс прыгнул в 3 раза, с 6 до 20. Если Вы тогда еще под стол пешком ходили, то лучше бы промолчали, чем выставлять себя не очень умным человеком. В августе 1998 года курс рубля реально прыгнул в 5 раз! Был 5.7-5.8 для расчетов в гривне, а за 2 дня стал 25-28. Это по наличке говорю, а не про курс в банках. Которые, кстати, тогда вообще рубли не брали к обмену. Так что прежде чем что-то ляпать, лучше сначала всё-таки изучить предмет.
proftpd66 написав:Далее мы видим развязку клипа: гроб с телом Германии отправляется в космос, что олицетворяет собой ее смерть, которая произошла, по мнению Rammstein, из-за разделения немцев, отчуждения элиты, политики мультикультурализма и миграционной политики.
В итоге Rammstein создали мощный, провокационный музыкальный манифест, который может приглянуться как правым, так и левым. Невероятной красоты картинка и мощный припев Deutsche uber allen, пробуждающий воспоминания о величии немцев, наверняка возьмут на вооружение футбольные фанаты и возможный электорат.
пфф...
это писал человек который не понимает кто такие рамштайн и не понимает Германию, ни историю ни культуру...
Полная фигня!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Теперь опять стал актуальным вопрос в адрес НБУ: "На кого работаете?"
на нас с вами. Таргетирование инфляции - слышали такое?!
ага чув, у 2008
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Shram написав:1000 долларов - это 1000 долларов. А 25 000 гривен - это сегодня 1000 баксов, а завтра легко может быть 500 или 300 баксов. Тем кто думает иначе - удачи и поменьше седины в волосах.
а 25 000 гривен - это сегодня 1006$, а через два месяца 1200$, а в сентябре 2020 года 1400$ отака фигня, малята... знатно банкиры накололи нас тут, ну кроме гривнедепозитчиков, те в шоколаде сейчас, а баксодержателяи печалька
печалька однако и кризис мировой отменили и гривна как никогда крепка баксодержатели походу лохами оказались (в т.ч. и я) наказали знатно нас таких, тех которых приучили к качелькам, а потом резко их отменили вангую, не будет теперь зимой даже курса па26.50, запомните мой пост в июле 2008года в газетах писали, что баксы покупают только несвидомые бабульки, а правильные пацаны только евро и унты стерлиногов и юани покупают