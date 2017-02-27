|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 вер, 2019 10:09
а шо делать?
Додано: Сер 11 вер, 2019 10:45
ага чув, у 2008
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 11 вер, 2019 10:52
а 25 000 гривен - это сегодня 1006$, а через два месяца 1200$, а в сентябре 2020 года 1400$
отака фигня, малята...
знатно банкиры накололи нас тут, ну кроме гривнедепозитчиков, те в шоколаде сейчас,
а баксодержателяи печалька
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
печалька однако
и кризис мировой отменили
и гривна как никогда крепка
баксодержатели походу лохами оказались (в т.ч. и я)
наказали знатно нас таких, тех которых приучили к качелькам, а потом резко их отменили
вангую, не будет теперь зимой даже курса па26.50, запомните мой пост
в июле 2008года в газетах писали, что баксы покупают только несвидомые бабульки,
а правильные пацаны только евро и унты стерлиногов и юани покупают
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:20
А затем накажут лохов, которые вышли по 25 из грязных зелёных бумажек)
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:27
согласен, ведь спекули стригут аленей как поверхам так и понизам
загон как вверх так и вниз
сейчас вниз
гривнедепозитчики ликуют, они все в шоколаде и подсчитывают барыши
баксодержатели в большой печали, подсчитывают свои убытки или недополученный профит
вообще то игра с валютой в конце концом плохо заканчивается для пересичных без наличия инсайда. Казино или лотореи из той же оперы
убедился окончательно
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 11 вер, 2019 11:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:28
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.09.2019.................2497,6031
Доллар прибавил 9 копеек.
Сценарий торгов повторяет вчерашний. Открылись на 4 копейки ниже закрытия и сразу пошли на снижение. Остановились раньше, чем вчера, потеряв около 5 копеек, выдержали двадцатиминутную паузу и пошли вверх. Начало восхождения, похоже, совпало с началом активной фазы торгов. Уже почти дошли до уровней вчерашнего закрытия.
НБУ вчера выкупил дежурную двадцатку. Этого хватило для разворота под конец торгов. Можно утверждать, что рынок близок к балансу.
Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет падения объема суточных сертификатов. Остальные параметры не выдающиеся.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
09.09.2019
Усього, млн дол. США 421.3
Меньше, чем в пятницу. Волна сверхликвидности, похоже, идет на спад, но для понедельника все равно очень много.
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:32
теперь понятно.
если здесь на форуме все знатоки держат капитал в баксах и пишут что надо на деподеле только держать в у.е., то тогда надо делать наоборот и держать всё в грн.
а если пишут положительные отзывы про грн. и идёт яростное обсуждение про хороший доход по депогрн., то надо всё менять на баксы.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:34
Ха-ха, смешная шутка.
Вероятность того, что гривна бешено укрепится не равна вероятности того, что она так же обрушится. Соотношение даже не 1 к 10.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:37
ну прочему же?
вероятность 33,3333%, та как есть ещё вероятность, что курс не изменится
повторюсь: пересичного гражданина игра на курсе валют ни к чему хорошему не приведёт
здесь много было рапортов про покупку баксов по сладкому курсу: сначала па 26,7, потом па26,05, потом па25,70, ... па25,35... па 25.05
со вкусом что то негаразд
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 11 вер, 2019 11:50, всього редагувалось 4 разів.
|