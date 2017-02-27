Додано: Сер 11 вер, 2019 11:28

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

11.09.2019.................2497,6031

Доллар прибавил 9 копеек.

Сценарий торгов повторяет вчерашний. Открылись на 4 копейки ниже закрытия и сразу пошли на снижение. Остановились раньше, чем вчера, потеряв около 5 копеек, выдержали двадцатиминутную паузу и пошли вверх. Начало восхождения, похоже, совпало с началом активной фазы торгов. Уже почти дошли до уровней вчерашнего закрытия.

НБУ вчера выкупил дежурную двадцатку. Этого хватило для разворота под конец торгов. Можно утверждать, что рынок близок к балансу.

Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет падения объема суточных сертификатов. Остальные параметры не выдающиеся.



Продаж валюти на міжбанківському ринку

09.09.2019

Усього, млн дол. США 421.3

Меньше, чем в пятницу. Волна сверхликвидности, похоже, идет на спад, но для понедельника все равно очень много.