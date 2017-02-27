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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2039204020412042>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 341
вище 25.65
47%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
82
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:09

  kochetovvalery написав:Курс НБУ

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=74427512Зображення
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:45

  asti написав:
  Вкладчик1234 написав:
  asti написав:НБУ умыл руки, как и ожидалось//))
Теперь опять стал актуальным вопрос в адрес НБУ:
"На кого работаете?"
на нас с вами. Таргетирование инфляции - слышали такое?! :)

ага чув, у 2008
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:52

  Shram написав:1000 долларов - это 1000 долларов.
А 25 000 гривен - это сегодня 1000 баксов, а завтра легко может быть 500 или 300 баксов.
Тем кто думает иначе - удачи и поменьше седины в волосах. :D


а 25 000 гривен - это сегодня 1006$, а через два месяца 1200$, а в сентябре 2020 года 1400$
отака фигня, малята... :cry:
знатно банкиры накололи нас тут, ну кроме гривнедепозитчиков, те в шоколаде сейчас,
а баксодержателяи печалька :cry:
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

печалька однако
и кризис мировой отменили
и гривна как никогда крепка
баксодержатели походу лохами оказались (в т.ч. и я)
наказали знатно нас таких, тех которых приучили к качелькам, а потом резко их отменили
вангую, не будет теперь зимой даже курса па26.50, запомните мой пост
в июле 2008года в газетах писали, что баксы покупают только несвидомые бабульки,
а правильные пацаны только евро и унты стерлиногов и юани покупают
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:20

  Yuri_61 написав:печалька однако
и кризис мировой отменили
и гривна как никогда крепка
баксодержатели походу лохами оказались (в т.ч. и я)
наказали знатно нас таких, тех которых приучили к качелькам, а потом резко их отменили
вангую, не будет теперь зимой даже курса па26.50, запомните мой пост
в июле 2008года в газетах писали, что баксы покупают только несвидомые бабульки,
а правильные пацаны только евро и унты стерлиногов и юани покупают

А затем накажут лохов, которые вышли по 25 из грязных зелёных бумажек)
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:27

  Vint написав:А затем накажут лохов, которые вышли по 25 из грязных зелёных бумажек)


согласен, ведь спекули стригут аленей как поверхам так и понизам

загон как вверх так и вниз
сейчас вниз
гривнедепозитчики ликуют, они все в шоколаде и подсчитывают барыши
баксодержатели в большой печали, подсчитывают свои убытки или недополученный профит

вообще то игра с валютой в конце концом плохо заканчивается для пересичных без наличия инсайда. Казино или лотореи из той же оперы
убедился окончательно
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 11 вер, 2019 11:28, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:28

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.09.2019.................2497,6031
Доллар прибавил 9 копеек.
Сценарий торгов повторяет вчерашний. Открылись на 4 копейки ниже закрытия и сразу пошли на снижение. Остановились раньше, чем вчера, потеряв около 5 копеек, выдержали двадцатиминутную паузу и пошли вверх. Начало восхождения, похоже, совпало с началом активной фазы торгов. Уже почти дошли до уровней вчерашнего закрытия.
НБУ вчера выкупил дежурную двадцатку. Этого хватило для разворота под конец торгов. Можно утверждать, что рынок близок к балансу.
Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет падения объема суточных сертификатов. Остальные параметры не выдающиеся.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
09.09.2019
Усього, млн дол. США 421.3
Меньше, чем в пятницу. Волна сверхликвидности, похоже, идет на спад, но для понедельника все равно очень много.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:32

  Vint написав:
  Yuri_61 написав:печалька однако
и кризис мировой отменили
и гривна как никогда крепка
баксодержатели походу лохами оказались (в т.ч. и я)
наказали знатно нас таких, тех которых приучили к качелькам, а потом резко их отменили
вангую, не будет теперь зимой даже курса па26.50, запомните мой пост
в июле 2008года в газетах писали, что баксы покупают только несвидомые бабульки,
а правильные пацаны только евро и унты стерлиногов и юани покупают

А затем накажут лохов, которые вышли по 25 из грязных зелёных бумажек)


теперь понятно.
если здесь на форуме все знатоки держат капитал в баксах и пишут что надо на деподеле только держать в у.е., то тогда надо делать наоборот и держать всё в грн.
а если пишут положительные отзывы про грн. и идёт яростное обсуждение про хороший доход по депогрн., то надо всё менять на баксы. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:34

  Yuri_61 написав:
  Shram написав:1000 долларов - это 1000 долларов.
А 25 000 гривен - это сегодня 1000 баксов, а завтра легко может быть 500 или 300 баксов.
Тем кто думает иначе - удачи и поменьше седины в волосах. :D


а 25 000 гривен - это сегодня 1006$, а через два месяца 1200$, а в сентябре 2020 года 1400$


Ха-ха, смешная шутка.
Вероятность того, что гривна бешено укрепится не равна вероятности того, что она так же обрушится. Соотношение даже не 1 к 10.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:37

  Shram написав:
а 25 000 гривен - это сегодня 1006$, а через два месяца 1200$, а в сентябре 2020 года 1400$


Ха-ха, смешная шутка.
Вероятность того, что гривна бешено укрепится не равна вероятности того, что она так же обрушится. Соотношение даже не 1 к 10.


ну прочему же?
вероятность 33,3333%, та как есть ещё вероятность, что курс не изменится

повторюсь: пересичного гражданина игра на курсе валют ни к чему хорошему не приведёт

здесь много было рапортов про покупку баксов по сладкому курсу: сначала па 26,7, потом па26,05, потом па25,70, ... па25,35... па 25.05

со вкусом что то негаразд :)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 11 вер, 2019 11:50, всього редагувалось 4 разів.
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