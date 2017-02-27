Додано: Сер 11 вер, 2019 12:27

sinus написав: Yuri_61 написав: печалька однако

и кризис мировой отменили

и гривна как никогда крепка

баксодержатели походу лохами оказались (в т.ч. и я)



печалька однакои кризис мировой отменилии гривна как никогда крепкабаксодержатели походу лохами оказались (в т.ч. и я)



Хом'яки, а не баксотримачі, зараз ще в кращому стані ніж були, бо в них з'явилася можливість хом'ячити ще по більш солодкому курсу долар.

А от ті, хто отримує зарплатню в валюті, так ті так, постраждали.

Але іт-сфера дуже мобільна і вже прогріває трактор на виїзд, бо їм ще крім цього податки хочуть подвоїти, от тоді і побачите який буде курс і хто в цій країні залишиться. Хом'яки, а не баксотримачі, зараз ще в кращому стані ніж були, бо в них з'явилася можливість хом'ячити ще по більш солодкому курсу долар.А от ті, хто отримує зарплатню в валюті, так ті так, постраждали.Але іт-сфера дуже мобільна і вже прогріває трактор на виїзд, бо їм ще крім цього податки хочуть подвоїти, от тоді і побачите який буде курс і хто в цій країні залишиться.

Доп налохи это конечно же не есть гуд, но те кто уже остался здесь , не поедет платить 40-60% налогов в отличие от местных налоговых копеек + дорогие аренды, более дорогая жизнь и прочее. И не надо выдавать страждальцев из получающих в валюте - они не пострадавшие они зарабатывают в этой валюте и далеко не факт что все это тратить они будут именно за гривну. Страдают в таких ситуациях те кто использует валюту для спекуляций - разные парнокопытные - которые скупают за гривну валюту па 28 в надежде на ракету а оказываются у разбитого корыта па 25 вот это конкретный влет - но этим и поделом !