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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:39
24.90-24.92/24.99-25.00
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
достаточно следить за кабанчиком Прогнозы от Кабанчика
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:51
Хом'яки, а не баксотримачі, зараз ще в кращому стані ніж були, бо в них з'явилася можливість хом'ячити ще по більш солодкому курсу долар.
А от ті, хто отримує зарплатню в валюті, так ті так, постраждали.
Але іт-сфера дуже мобільна і вже прогріває трактор на виїзд, бо їм ще крім цього податки хочуть подвоїти, от тоді і побачите який буде курс і хто в цій країні залишиться.
Додано: Сер 11 вер, 2019 12:26
Ну так проще напечатать гривни и увеличить зарплаты.
Эффект тот же.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 11 вер, 2019 12:27
Доп налохи это конечно же не есть гуд, но те кто уже остался здесь , не поедет платить 40-60% налогов в отличие от местных налоговых копеек + дорогие аренды, более дорогая жизнь и прочее. И не надо выдавать страждальцев из получающих в валюте - они не пострадавшие они зарабатывают в этой валюте и далеко не факт что все это тратить они будут именно за гривну. Страдают в таких ситуациях те кто использует валюту для спекуляций - разные парнокопытные - которые скупают за гривну валюту па 28 в надежде на ракету а оказываются у разбитого корыта па 25 вот это конкретный влет - но этим и поделом !
Додано: Сер 11 вер, 2019 12:33
Додано: Сер 11 вер, 2019 12:38
Дай Бог докупить Вам по 15, буду только рад за Вас и за себя..!)
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