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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2039204020412042

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 341
вище 25.65
47%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
82
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:39

24.90-24.92/24.99-25.00
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:теперь понятно.
достаточно следить за кабанчиком Прогнозы от Кабанчика
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:51

  Yuri_61 написав:печалька однако
и кризис мировой отменили
и гривна как никогда крепка
баксодержатели походу лохами оказались (в т.ч. и я)



Хом'яки, а не баксотримачі, зараз ще в кращому стані ніж були, бо в них з'явилася можливість хом'ячити ще по більш солодкому курсу долар.
А от ті, хто отримує зарплатню в валюті, так ті так, постраждали.
Але іт-сфера дуже мобільна і вже прогріває трактор на виїзд, бо їм ще крім цього податки хочуть подвоїти, от тоді і побачите який буде курс і хто в цій країні залишиться.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:26

  lwa написав:
  lrs7719 написав:......
На этой цифре заробитчане задумаются о возврате домой.

А в этом что то есть... Если Зе команда значительно укрепит курс гривны (фантазирую), то отток рабочих рук может прекратится и даже начаться обратный процесс, может у них хитрый план :D

Ну так проще напечатать гривни и увеличить зарплаты. :)
Эффект тот же.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:27

  sinus написав:
  Yuri_61 написав:печалька однако
и кризис мировой отменили
и гривна как никогда крепка
баксодержатели походу лохами оказались (в т.ч. и я)



Хом'яки, а не баксотримачі, зараз ще в кращому стані ніж були, бо в них з'явилася можливість хом'ячити ще по більш солодкому курсу долар.
А от ті, хто отримує зарплатню в валюті, так ті так, постраждали.
Але іт-сфера дуже мобільна і вже прогріває трактор на виїзд, бо їм ще крім цього податки хочуть подвоїти, от тоді і побачите який буде курс і хто в цій країні залишиться.


Доп налохи это конечно же не есть гуд, но те кто уже остался здесь , не поедет платить 40-60% налогов в отличие от местных налоговых копеек + дорогие аренды, более дорогая жизнь и прочее. И не надо выдавать страждальцев из получающих в валюте - они не пострадавшие они зарабатывают в этой валюте и далеко не факт что все это тратить они будут именно за гривну. Страдают в таких ситуациях те кто использует валюту для спекуляций - разные парнокопытные - которые скупают за гривну валюту па 28 в надежде на ракету а оказываются у разбитого корыта па 25 вот это конкретный влет - но этим и поделом !
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:33

  Andrew_ написав:
  yuri_m написав:Теперь меня даже горячим утюгом на пузе не заставишь валюту сбрасывать!

курс 24 заставит :D


Если завтра доллар будет по 15, для меня это не повод менять его на гривню. Наоборот, лучше докупить еще :)
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 2039204020412042
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