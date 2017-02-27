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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2040204120422043

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 341
вище 25.65
47%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
82
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:49

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з..........11.09.2019.........12.09.2019
дата розрахунку.........10.09.2019.........11.09.2019
Долар США................2488,2279..........2496,8816
После полудня гривна отыграла почти копейку.
Сценарий торгов повторяет вчерашний. Открылись на 4 копейки ниже закрытия и сразу пошли на снижение. Остановились раньше, чем вчера, потеряв около 5 копеек, выдержали двадцатиминутную паузу и пошли вверх. Начало восхождения, похоже, совпало с началом активной фазы торгов. Достигнув дневного максимума к 12, котировки продержались на нем до 12-40, после чего начался новый этап снижения с перерывом на обед. К 15 часам дошли почти до уровней утреннего минимума и остановились. Судя по графику и изменению средневзвешенного, активные торги продолжались достаточно долго.

Этот день в истории:
2017 - 2600.87 (-104)
2018 - 2809.56 (-313)

2016 - 2667.48
2015 - 2169.86
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:15

  Игорь Алексеевич написав:
  Vint написав:
  Yuri_61 написав:печалька однако
и кризис мировой отменили
и гривна как никогда крепка
баксодержатели походу лохами оказались (в т.ч. и я)
наказали знатно нас таких, тех которых приучили к качелькам, а потом резко их отменили
вангую, не будет теперь зимой даже курса па26.50, запомните мой пост
в июле 2008года в газетах писали, что баксы покупают только несвидомые бабульки,
а правильные пацаны только евро и унты стерлиногов и юани покупают

А затем накажут лохов, которые вышли по 25 из грязных зелёных бумажек)


теперь понятно.
если здесь на форуме все знатоки держат капитал в баксах и пишут что надо на деподеле только держать в у.е., то тогда надо делать наоборот и держать всё в грн.
а если пишут положительные отзывы про грн. и идёт яростное обсуждение про хороший доход по депогрн., то надо всё менять на баксы. :P
а сейчас как пишут ? просто мнения разделились
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:17

  Yuri_61 написав:повторюсь: пересичного гражданина игра на курсе валют ни к чему хорошему не приведёт
повторюсь я его только для сбережений использую :oops: то есть я только покупаю и не продаю.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:30

  yama написав:
  Yuri_61 написав:повторюсь: пересичного гражданина игра на курсе валют ни к чему хорошему не приведёт
повторюсь я его только для сбережений использую :oops: то есть я только покупаю и не продаю.


Всегда держал паритет с небольшими перекосами ситуативными. Но аккурат за год перед началом падения бакса, стал его скупать понемногу, так как планировал недвигу для жилья, а она в Украине всегда котировалась в у.е. и вот те на.... сюрпрайз ) Надо было не дёргаться, а держать паритет ) Купи-продай без инсайдов это казино. ) Доказано. )
Государство и нужные люди стригут накопленные излишки, этими качелями у слабонервных, аж гай шумит. :D :D
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