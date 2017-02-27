Додано: Сер 11 вер, 2019 14:49

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)

Починає діяти з..........11.09.2019.........12.09.2019

дата розрахунку.........10.09.2019.........11.09.2019

Долар США................2488,2279..........2496,8816

После полудня гривна отыграла почти копейку.

Сценарий торгов повторяет вчерашний. Открылись на 4 копейки ниже закрытия и сразу пошли на снижение. Остановились раньше, чем вчера, потеряв около 5 копеек, выдержали двадцатиминутную паузу и пошли вверх. Начало восхождения, похоже, совпало с началом активной фазы торгов. Достигнув дневного максимума к 12, котировки продержались на нем до 12-40, после чего начался новый этап снижения с перерывом на обед. К 15 часам дошли почти до уровней утреннего минимума и остановились. Судя по графику и изменению средневзвешенного, активные торги продолжались достаточно долго.



Этот день в истории:

2017 - 2600.87 (-104)

2018 - 2809.56 (-313)



2016 - 2667.48

2015 - 2169.86