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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2041204220432044>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 341
вище 25.65
47%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
82
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:49

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з..........11.09.2019.........12.09.2019
дата розрахунку.........10.09.2019.........11.09.2019
Долар США................2488,2279..........2496,8816
После полудня гривна отыграла почти копейку.
Сценарий торгов повторяет вчерашний. Открылись на 4 копейки ниже закрытия и сразу пошли на снижение. Остановились раньше, чем вчера, потеряв около 5 копеек, выдержали двадцатиминутную паузу и пошли вверх. Начало восхождения, похоже, совпало с началом активной фазы торгов. Достигнув дневного максимума к 12, котировки продержались на нем до 12-40, после чего начался новый этап снижения с перерывом на обед. К 15 часам дошли почти до уровней утреннего минимума и остановились. Судя по графику и изменению средневзвешенного, активные торги продолжались достаточно долго.

Этот день в истории:
2017 - 2600.87 (-104)
2018 - 2809.56 (-313)

2016 - 2667.48
2015 - 2169.86
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:15

  Игорь Алексеевич написав:
  Vint написав:
  Yuri_61 написав:печалька однако
и кризис мировой отменили
и гривна как никогда крепка
баксодержатели походу лохами оказались (в т.ч. и я)
наказали знатно нас таких, тех которых приучили к качелькам, а потом резко их отменили
вангую, не будет теперь зимой даже курса па26.50, запомните мой пост
в июле 2008года в газетах писали, что баксы покупают только несвидомые бабульки,
а правильные пацаны только евро и унты стерлиногов и юани покупают

А затем накажут лохов, которые вышли по 25 из грязных зелёных бумажек)


теперь понятно.
если здесь на форуме все знатоки держат капитал в баксах и пишут что надо на деподеле только держать в у.е., то тогда надо делать наоборот и держать всё в грн.
а если пишут положительные отзывы про грн. и идёт яростное обсуждение про хороший доход по депогрн., то надо всё менять на баксы. :P
а сейчас как пишут ? просто мнения разделились
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:17

  Yuri_61 написав:повторюсь: пересичного гражданина игра на курсе валют ни к чему хорошему не приведёт
повторюсь я его только для сбережений использую :oops: то есть я только покупаю и не продаю.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:30

  yama написав:
  Yuri_61 написав:повторюсь: пересичного гражданина игра на курсе валют ни к чему хорошему не приведёт
повторюсь я его только для сбережений использую :oops: то есть я только покупаю и не продаю.


Всегда держал паритет с небольшими перекосами ситуативными. Но аккурат за год перед началом падения бакса, стал его скупать понемногу, так как планировал недвигу для жилья, а она в Украине всегда котировалась в у.е. и вот те на.... сюрпрайз ) Надо было не дёргаться, а держать паритет ) Купи-продай без инсайдов это казино. ) Доказано. )
Государство и нужные люди стригут накопленные излишки, этими качелями у слабонервных, аж гай шумит. :D :D
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:52

  alex_dvornichenko написав:
  yama написав:
  Yuri_61 написав:повторюсь: пересичного гражданина игра на курсе валют ни к чему хорошему не приведёт
повторюсь я его только для сбережений использую :oops: то есть я только покупаю и не продаю.


Всегда держал паритет с небольшими перекосами ситуативными. Но аккурат за год перед началом падения бакса, стал его скупать понемногу, так как планировал недвигу для жилья, а она в Украине всегда котировалась в у.е. и вот те на.... сюрпрайз ) Надо было не дёргаться, а держать паритет ) Купи-продай без инсайдов это казино. ) Доказано. )
Государство и нужные люди стригут накопленные излишки, этими качелями у слабонервных, аж гай шумит. :D :D

что-то не клеится... если хомячите под вторичку, как пишете, то ситуация на руку должна играть вам
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:03

Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...

  vovan_prm написав:ДС не хватает, Царствие ему Небесное.
Майк41 - большой поклонник Ощада и нет денег кроме доллара США.
Перестали писать одессит Бинимович, Квестор - знаток банков, Фунтик - карренси боард.
Зорька, Малефикарум.... даже Гагарин почти не заходит.
Сельский валютчик, Алекс10 - переехавший с Донбасса
Сумно пля....

Экономический анализ бюджета . Власть планирует фактическое уничтожение понятия ФОП (фізична особа підприємець). Многократное увеличение штрафных санкций и штрафов, повышение налогов, введение фискальной практики не государственными структурами и т.п. Нижний плат бизнеса просто срезается. Это им в качестве подарка от дяди Вовы за их страстное желание его видеть президентом. Мы вам писали "Проголосовали, пора платить !"

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:20

Думаю вот на чем сегодня был подскок вверх на межбанке. Сегодня что очень странно для середины месяца налили ПДВ почти на млрд ( 941 млн.грн)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:24

  zzzzzz написав:Думаю вот на чем сегодня был подскок вверх на межбанке. Сегодня что очень странно для середины месяца налили ПДВ почти на млрд ( 941 млн.грн)

Рост начался в 10-40. Рановато для реакции на выплату НДС.
Более вероятной мне видится реакция на интервенцию НБУ.

Это если пытаться выделить один главный фактор из очень многих, что не всегда корректно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:27

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Думаю вот на чем сегодня был подскок вверх на межбанке. Сегодня что очень странно для середины месяца налили ПДВ почти на млрд ( 941 млн.грн)

Рост начался в 10-40. Рановато для реакции на выплату НДС.
Более вероятной мне видится реакция на интервенцию НБУ.

Это если пытаться выделить один главный фактор из очень многих, что не всегда корректно.


В любом случае сумма очень большая для середины месяца, и эту сумму нельзя сбрасывать со счетов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:29

Національний банк України
53 мин. ·
Відтепер первинні розміщення облігацій внутрішньої державної позики можуть проводитись на міжнародних торговельних платформах. Завдяки спільним зусиллям Національного банку та Міністерства фінансів вже створено технічні та регламентні передумови для цього.

У планах Міністерства фінансів та Національного банку – сконцентрувати розміщення на сучасних IT-платформах, які уможливлять швидке і зручне проведення операцій з розміщення ОВДП, і у перспективі дадуть змогу розширити коло первинних дилерів завдяки залученню іноземних учасників.

Детальніше - http://bit.do/e8ijR
Живите своим умом!
zzzzzz
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