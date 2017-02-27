Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з..........11.09.2019.........12.09.2019 дата розрахунку.........10.09.2019.........11.09.2019 Долар США................2488,2279..........2496,8816 После полудня гривна отыграла почти копейку. Сценарий торгов повторяет вчерашний. Открылись на 4 копейки ниже закрытия и сразу пошли на снижение. Остановились раньше, чем вчера, потеряв около 5 копеек, выдержали двадцатиминутную паузу и пошли вверх. Начало восхождения, похоже, совпало с началом активной фазы торгов. Достигнув дневного максимума к 12, котировки продержались на нем до 12-40, после чего начался новый этап снижения с перерывом на обед. К 15 часам дошли почти до уровней утреннего минимума и остановились. Судя по графику и изменению средневзвешенного, активные торги продолжались достаточно долго.
Этот день в истории: 2017 - 2600.87 (-104) 2018 - 2809.56 (-313)
Yuri_61 написав:печалька однако и кризис мировой отменили и гривна как никогда крепка баксодержатели походу лохами оказались (в т.ч. и я) наказали знатно нас таких, тех которых приучили к качелькам, а потом резко их отменили вангую, не будет теперь зимой даже курса па26.50, запомните мой пост в июле 2008года в газетах писали, что баксы покупают только несвидомые бабульки, а правильные пацаны только евро и унты стерлиногов и юани покупают
А затем накажут лохов, которые вышли по 25 из грязных зелёных бумажек)
теперь понятно. если здесь на форуме все знатоки держат капитал в баксах и пишут что надо на деподеле только держать в у.е., то тогда надо делать наоборот и держать всё в грн. а если пишут положительные отзывы про грн. и идёт яростное обсуждение про хороший доход по депогрн., то надо всё менять на баксы.
а сейчас как пишут ? просто мнения разделились
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Yuri_61 написав:повторюсь: пересичного гражданина игра на курсе валют ни к чему хорошему не приведёт
повторюсь я его только для сбережений использую то есть я только покупаю и не продаю.
Всегда держал паритет с небольшими перекосами ситуативными. Но аккурат за год перед началом падения бакса, стал его скупать понемногу, так как планировал недвигу для жилья, а она в Украине всегда котировалась в у.е. и вот те на.... сюрпрайз ) Надо было не дёргаться, а держать паритет ) Купи-продай без инсайдов это казино. ) Доказано. ) Государство и нужные люди стригут накопленные излишки, этими качелями у слабонервных, аж гай шумит.
Yuri_61 написав:повторюсь: пересичного гражданина игра на курсе валют ни к чему хорошему не приведёт
повторюсь я его только для сбережений использую то есть я только покупаю и не продаю.
Всегда держал паритет с небольшими перекосами ситуативными. Но аккурат за год перед началом падения бакса, стал его скупать понемногу, так как планировал недвигу для жилья, а она в Украине всегда котировалась в у.е. и вот те на.... сюрпрайз ) Надо было не дёргаться, а держать паритет ) Купи-продай без инсайдов это казино. ) Доказано. ) Государство и нужные люди стригут накопленные излишки, этими качелями у слабонервных, аж гай шумит.
что-то не клеится... если хомячите под вторичку, как пишете, то ситуация на руку должна играть вам
vovan_prm написав:ДС не хватает, Царствие ему Небесное. Майк41 - большой поклонник Ощада и нет денег кроме доллара США. Перестали писать одессит Бинимович, Квестор - знаток банков, Фунтик - карренси боард. Зорька, Малефикарум.... даже Гагарин почти не заходит. Сельский валютчик, Алекс10 - переехавший с Донбасса Сумно пля....
Экономический анализ бюджета . Власть планирует фактическое уничтожение понятия ФОП (фізична особа підприємець). Многократное увеличение штрафных санкций и штрафов, повышение налогов, введение фискальной практики не государственными структурами и т.п. Нижний плат бизнеса просто срезается. Это им в качестве подарка от дяди Вовы за их страстное желание его видеть президентом. Мы вам писали "Проголосовали, пора платить !"
Національний банк України 53 мин. · Відтепер первинні розміщення облігацій внутрішньої державної позики можуть проводитись на міжнародних торговельних платформах. Завдяки спільним зусиллям Національного банку та Міністерства фінансів вже створено технічні та регламентні передумови для цього.
У планах Міністерства фінансів та Національного банку – сконцентрувати розміщення на сучасних IT-платформах, які уможливлять швидке і зручне проведення операцій з розміщення ОВДП, і у перспективі дадуть змогу розширити коло первинних дилерів завдяки залученню іноземних учасників.