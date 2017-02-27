Національний банк України 53 мин. · Відтепер первинні розміщення облігацій внутрішньої державної позики можуть проводитись на міжнародних торговельних платформах. Завдяки спільним зусиллям Національного банку та Міністерства фінансів вже створено технічні та регламентні передумови для цього.
У планах Міністерства фінансів та Національного банку – сконцентрувати розміщення на сучасних IT-платформах, які уможливлять швидке і зручне проведення операцій з розміщення ОВДП, і у перспективі дадуть змогу розширити коло первинних дилерів завдяки залученню іноземних учасників.
Alex2007 Ну пока доля нерезов 10,8% .....в некоторых странах нерезы владеют до 40% Это первое. Ну а второе рост объема ОВГЗ пока что в рамках утвержденного плана. Минфин имеет право нарастить внутренние займы при условии сокращения внешних в пределах бюджетного года.
Население в августе положило в банки 160 млн.долларов. На конец августа на счетах населения была сумма 9,011 млрд долларов ( в долларовом эквиваленте все валюты кроме гривны) Это максимум на уровне конца 2015 года.