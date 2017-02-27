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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2041204220432044

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 341
вище 25.65
47%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
82
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:46

  zzzzzz написав:
Національний банк України
53 мин. ·
Відтепер первинні розміщення облігацій внутрішньої державної позики можуть проводитись на міжнародних торговельних платформах. Завдяки спільним зусиллям Національного банку та Міністерства фінансів вже створено технічні та регламентні передумови для цього.

У планах Міністерства фінансів та Національного банку – сконцентрувати розміщення на сучасних IT-платформах, які уможливлять швидке і зручне проведення операцій з розміщення ОВДП, і у перспективі дадуть змогу розширити коло первинних дилерів завдяки залученню іноземних учасників.

Детальніше - http://bit.do/e8ijR


Шо, опять, эпопея "нерезиденты и ОВГЗ. часть вторая" ? :shock:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:49

Alex2007
Ну пока доля нерезов 10,8% .....в некоторых странах нерезы владеют до 40%
Это первое.
Ну а второе рост объема ОВГЗ пока что в рамках утвержденного плана.
Минфин имеет право нарастить внутренние займы при условии сокращения внешних в пределах бюджетного года.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:04

Эпоха зубожиння скинчилась ))))

Население в августе положило в банки 160 млн.долларов. На конец августа на счетах населения была сумма 9,011 млрд долларов ( в долларовом эквиваленте все валюты кроме гривны) Это максимум на уровне конца 2015 года.

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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:11

  zzzzzz написав:Завтра заседание ЕЦБ, далее 18 заседание ФРС, будут соревноваться кто сильнее опустит ставку или ускорит очередное ку-ку )))


если ставка будет увеличиваться в ЕЦП, то курс евро будет ревальвировать?
а падать ставка в минус разве может постоянно вечно?

Ihr Deutschland, Deutschland über allen.
Deutschland! Meine Liebe
Kann ich dir nicht geben.
Deutschland!

:mrgreen: :mrgreen:
proftpd66
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