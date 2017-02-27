Національний банк України 53 мин. · Відтепер первинні розміщення облігацій внутрішньої державної позики можуть проводитись на міжнародних торговельних платформах. Завдяки спільним зусиллям Національного банку та Міністерства фінансів вже створено технічні та регламентні передумови для цього.
У планах Міністерства фінансів та Національного банку – сконцентрувати розміщення на сучасних IT-платформах, які уможливлять швидке і зручне проведення операцій з розміщення ОВДП, і у перспективі дадуть змогу розширити коло первинних дилерів завдяки залученню іноземних учасників.
Alex2007 Ну пока доля нерезов 10,8% .....в некоторых странах нерезы владеют до 40% Это первое. Ну а второе рост объема ОВГЗ пока что в рамках утвержденного плана. Минфин имеет право нарастить внутренние займы при условии сокращения внешних в пределах бюджетного года.
Население в августе положило в банки 160 млн.долларов. На конец августа на счетах населения была сумма 9,011 млрд долларов ( в долларовом эквиваленте все валюты кроме гривны) Это максимум на уровне конца 2015 года.
Yuri_61 написав:печалька однако и кризис мировой отменили и гривна как никогда крепка баксодержатели походу лохами оказались (в т.ч. и я)
Хом'яки, а не баксотримачі, зараз ще в кращому стані ніж були, бо в них з'явилася можливість хом'ячити ще по більш солодкому курсу долар. А от ті, хто отримує зарплатню в валюті, так ті так, постраждали. Але іт-сфера дуже мобільна і вже прогріває трактор на виїзд, бо їм ще крім цього податки хочуть подвоїти, от тоді і побачите який буде курс і хто в цій країні залишиться.
спасибо. Но там кажется ничего интересного нету. Не понятны причины - следствие. Или может слишком умно написано чтобы понять.
Охрименко - говорил, что в особо крупных количествах евро облигации с отрицательной доходностью выкупают, потому что ждут девальвацию бакса. Считает, что евро защищенный актив.
по ссылке что-то про кредитные установи - не понятное. В СМИ кто-то говорил, приближенный к Меркель, что ставки отрицательные, потому что правительство хочет чтобы люди вкладывали в бизнес (может в контрабас). А в бизнес, потому что население держит огромные суммы евро в 0% доходности. Какой кризис может быть, если кредит 0.25-2%? Оперный театр.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 11 вер, 2019 18:12, всього редагувалось 5 разів.