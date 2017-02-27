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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2041204220432044

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 342
вище 25.65
47%
161
25.55 - 25.6499
8%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
83
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:46

  zzzzzz написав:
Національний банк України
53 мин. ·
Відтепер первинні розміщення облігацій внутрішньої державної позики можуть проводитись на міжнародних торговельних платформах. Завдяки спільним зусиллям Національного банку та Міністерства фінансів вже створено технічні та регламентні передумови для цього.

У планах Міністерства фінансів та Національного банку – сконцентрувати розміщення на сучасних IT-платформах, які уможливлять швидке і зручне проведення операцій з розміщення ОВДП, і у перспективі дадуть змогу розширити коло первинних дилерів завдяки залученню іноземних учасників.

Детальніше - http://bit.do/e8ijR


Шо, опять, эпопея "нерезиденты и ОВГЗ. часть вторая" ? :shock:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:49

Alex2007
Ну пока доля нерезов 10,8% .....в некоторых странах нерезы владеют до 40%
Это первое.
Ну а второе рост объема ОВГЗ пока что в рамках утвержденного плана.
Минфин имеет право нарастить внутренние займы при условии сокращения внешних в пределах бюджетного года.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:04

Эпоха зубожиння скинчилась ))))

Население в августе положило в банки 160 млн.долларов. На конец августа на счетах населения была сумма 9,011 млрд долларов ( в долларовом эквиваленте все валюты кроме гривны) Это максимум на уровне конца 2015 года.

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:11

  zzzzzz написав:Завтра заседание ЕЦБ, далее 18 заседание ФРС, будут соревноваться кто сильнее опустит ставку или ускорит очередное ку-ку )))


если ставка будет увеличиваться в ЕЦП, то курс евро будет ревальвировать?
а падать ставка в минус разве может постоянно вечно?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:19

Вот как раз по теме ку-ку и снижения ставки ЕЦБ
https://www.eurointegration.com.ua/expe ... 0/7100575/


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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:28

  sinus написав:
  Yuri_61 написав:печалька однако
и кризис мировой отменили
и гривна как никогда крепка
баксодержатели походу лохами оказались (в т.ч. и я)

Хом'яки, а не баксотримачі, зараз ще в кращому стані ніж були, бо в них з'явилася можливість хом'ячити ще по більш солодкому курсу долар.
А от ті, хто отримує зарплатню в валюті, так ті так, постраждали.
Але іт-сфера дуже мобільна і вже прогріває трактор на виїзд, бо їм ще крім цього податки хочуть подвоїти, от тоді і побачите який буде курс і хто в цій країні залишиться.

"На выезде" им налоги учетверят.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:41

  zzzzzz написав:Вот как раз по теме ку-ку и снижения ставки ЕЦБ
https://www.eurointegration.com.ua/expe ... 0/7100575/


Зображення


спасибо. Но там кажется ничего интересного нету. Не понятны причины - следствие.
Или может слишком умно написано чтобы понять.


Охрименко - говорил, что в особо крупных количествах евро облигации с отрицательной доходностью выкупают, потому что ждут девальвацию бакса. Считает, что евро защищенный актив.

по ссылке что-то про кредитные установи - не понятное. В СМИ кто-то говорил, приближенный к Меркель, что ставки отрицательные, потому что правительство хочет чтобы люди вкладывали в бизнес (может в контрабас). А в бизнес, потому что население держит огромные суммы евро в 0% доходности. Какой кризис может быть, если кредит 0.25-2%? Оперный театр.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 11 вер, 2019 18:12, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:56

proftpd66
Да забейте, лучше Охрименко пусть расскажет :mrgreen:
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:59

  zzzzzz написав:proftpd66
Да забейте, лучше Охрименко пусть расскажет :mrgreen:


он сказал что прогноз не будет давать, лучше 50% на 50% поделить, бакс с евро
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:03

  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:proftpd66
Да забейте, лучше Охрименко пусть расскажет :mrgreen:


он сказал что прогноз не будет давать, лучше 50% на 50% поделить, бакс с евро


Вы думаете мне интересно что там сказал Охрименко ?
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zzzzzz
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