Додано: Сер 11 вер, 2019 19:33

холява Я писав кілька дописів розгорнутих по євро тут. Знайти їх не важко. Коротко, якщо цікаво:

- епоха 1,2+ в далекому минулому. Такі рівні були тоді, коли ЄС формувалася і поповнювалася новими членами (ринки і дешева робоча сила).

- в теперішній економічній ситуації Берліну вигідний дорогий євро, решті, особливо переферії, навіть паритет. Реальний діапазон 1,08-1,18

- зараз курс євро і ціна нафти-газу - величина політична і Берлін регулярно луплять тим курсом, як собак Павлова струмом. В теперішній ситуації 1,1 плюс мінус 0,1 оптимальний. І жодних змін не передбачається.

Слідкувати треба за газовими переговорами ЄС-Україна-кремль і долею північних потоків. Рішення по позову Польщі - сигнал, що Берлін відкоригував позицію. Можуть бути зрушення.



Сибарит забув смайлик поставити.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.