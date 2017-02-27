RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2043204420452046>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 342
вище 25.65
47%
161
25.55 - 25.6499
8%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
83
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:56

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Думаю вот на чем сегодня был подскок вверх на межбанке. Сегодня что очень странно для середины месяца налили ПДВ почти на млрд ( 941 млн.грн)

Рост начался в 10-40. Рановато для реакции на выплату НДС.
Более вероятной мне видится реакция на интервенцию НБУ.

Это если пытаться выделить один главный фактор из очень многих, что не всегда корректно.

Ви праві, кажуть десь в цей час НБУ і вийшов рівень 24,95 "мітити", але робив це без інтузізязьму, радше для вигляду (як не як МВФ таки приїхав). Думаю, маємо шанс до моїх 24,8 viewtopic.php?p=4737281#p4737281 сходити.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3355
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1772 раз.
Подякували: 2665 раз.
 
Профіль
2
4
11
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:00

  Ser Fil написав:
  vovan_prm написав:ДС не хватает, Царствие ему Небесное.
Майк41 - большой поклонник Ощада и нет денег кроме доллара США.
Перестали писать одессит Бинимович, Квестор - знаток банков, Фунтик - карренси боард.
Зорька, Малефикарум.... даже Гагарин почти не заходит.
Сельский валютчик, Алекс10 - переехавший с Донбасса
Сумно пля....

Экономический анализ бюджета . Власть планирует фактическое уничтожение понятия ФОП (фізична особа підприємець). Многократное увеличение штрафных санкций и штрафов, повышение налогов, введение фискальной практики не государственными структурами и т.п. Нижний плат бизнеса просто срезается. Это им в качестве подарка от дяди Вовы за их страстное желание его видеть президентом. Мы вам писали "Проголосовали, пора платить !"

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html


А кто стоит за этим сайтом?
change_pm
 
Повідомлень: 514
З нами з: 03.02.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:02

  zzzzzz написав:
  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:proftpd66
Да забейте, лучше Охрименко пусть расскажет :mrgreen:


он сказал что прогноз не будет давать, лучше 50% на 50% поделить, бакс с евро


Вы думаете мне интересно что там сказал Охрименко ?


Здравствуйте.
Здоровья и Удачи.
Жаль что Вы не ответили , мне очень интересно Ваше мнение ! (я слежу за Вашими сообщениями)
Пока , я понимаю, вижу, читаю , что Вы покупаете доллары и практически ничего не говорите о евро , хотя Ваш оппонент привел весьма резонные доводы по евро .
..и не от его одного я слышу про попытки перейти в евро.
Как Вы думаете , евро сможет в дальнейшем все таки пойти на паритет (как говорил ВЕЛИКИЙ ДС ) или все таки некий перекос будет постоянен ?

...даже не надеюсь на ответ ))))
ВСЕМ ДОБРОЙ НОЧИ И ХОРОШЕГО ВЕЧЕРА.
холява
2
 
Повідомлень: 2314
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1942 раз.
Подякували: 1788 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:15

orest
Можно подумать, что МВФу без визита не видно, как интервенит НБУ :)
Все контролируется дистанционно, а визиты нужны, чтобы поговорить.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4206
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1575 раз.
Подякували: 3027 раз.
 
Профіль
5
4
7
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:17

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) повысила прогноз производства в Украине пшеницы в 2019/2020 маркетинговый год на 0,6 млн тонн по сравнению с августовским прогнозом – до 28,3 млн тонн, кукурузы – на 0,9 млн тонн, до 35,4 млн тонн.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Прогноз производства ячменя ассоциацией повышен на 0,4 млн тонн – до 9 млн тонн.

Кроме того, УЗА в сентябре увеличила прогноз по производству сои на 0,2 млн тонн – до 4,3 млн тонн, показатель производства рапса остался на уровне августовского прогноза и составил 3,1 млн тонн.

По данным ассоциации, в целом прогноз производства зерновых и масличных культур в сентябре увеличен с 95,2 млн тонн до 97,7 млн тонн. В частности, по основным зерновым культурам (пшеница, ячмень, кукуруза) прогноз производства повышен с 70,8 млн тонн до 72,7 млн тонн.

Как сообщалось, Минагропрод Украины прогнозирует рост урожая зерновых в 2019 году при благоприятных условиях до 71,1 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147744
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35102
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3409 раз.
Подякували: 7362 раз.
 
Профіль
32
7
2
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:30

холява
ниже, 0,83-0,89 приблизительно апрель 20го
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5579
З нами з: 20.11.08
Подякував: 68 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:33

холява Я писав кілька дописів розгорнутих по євро тут. Знайти їх не важко. Коротко, якщо цікаво:
- епоха 1,2+ в далекому минулому. Такі рівні були тоді, коли ЄС формувалася і поповнювалася новими членами (ринки і дешева робоча сила).
- в теперішній економічній ситуації Берліну вигідний дорогий євро, решті, особливо переферії, навіть паритет. Реальний діапазон 1,08-1,18
- зараз курс євро і ціна нафти-газу - величина політична і Берлін регулярно луплять тим курсом, як собак Павлова струмом. В теперішній ситуації 1,1 плюс мінус 0,1 оптимальний. І жодних змін не передбачається.
Слідкувати треба за газовими переговорами ЄС-Україна-кремль і долею північних потоків. Рішення по позову Польщі - сигнал, що Берлін відкоригував позицію. Можуть бути зрушення.

Сибарит забув смайлик поставити.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3355
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1772 раз.
Подякували: 2665 раз.
 
Профіль
2
4
11
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:43

  orest написав:холява Я писав кілька дописів розгорнутих по євро тут. Знайти їх не важко. Коротко, якщо цікаво:
- епоха 1,2+ в далекому минулому. Такі рівні були тоді, коли ЄС формувалася і поповнювалася новими членами (ринки і дешева робоча сила).
- в теперішній економічній ситуації Берліну вигідний дорогий євро, решті, особливо переферії, навіть паритет. Реальний діапазон 1,08-1,18
- зараз курс євро і ціна нафти-газу - величина політична і Берлін регулярно луплять тим курсом, як собак Павлова струмом. В теперішній ситуації 1,1 плюс мінус 0,1 оптимальний. І жодних змін не передбачається.
Слідкувати треба за газовими переговорами ЄС-Україна-кремль і долею північних потоків. Рішення по позову Польщі - сигнал, що Берлін відкоригував позицію. Можуть бути зрушення.


на предыдущей странице в статье, которую, zzzzzz написал, обсуждали что ЕЦБ будет наоборот уменьшать и график есть. По Вашему будет увеличивать?
В 2010-2013 год ставка была большая очень и уменьшалась постепенно, а курс был 1,6. Если ставка будет увеличиваться или хотя бы 0% на 5 лет, то все начнут конвертить бакс в евро?

Или может быть я не так понял?
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 22.12.16
Подякував: 110 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:48

  edvardd написав:холява
ниже, 0,83-0,89 приблизительно апрель 20го



Привет !
Насколько я понимаю , (писал ДС , что евро ходит с рублем ), у меня есть шанс неплохо заработать ....
Спасибо ВСЕМ за сообщения !
холява
2
 
Повідомлень: 2314
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1942 раз.
Подякували: 1788 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:51

  edvardd написав:холява
ниже, 0,83-0,89 приблизительно апрель 20го
это ваш прогноз 3-летней давности, или уже новый?
juristkostya
 
Повідомлень: 2402
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2043204420452046>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1569, 1570, 1571
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15705 1874519
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2019 17:01
Vitaka
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 18, 19, 20
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
199 16731
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 12:14
Surfer
Валютный рынок в мире 1 ... 668, 669, 670
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6695 1452703
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 08:56
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76063)
11.09.2019 21:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.