zzzzzz написав:Думаю вот на чем сегодня был подскок вверх на межбанке. Сегодня что очень странно для середины месяца налили ПДВ почти на млрд ( 941 млн.грн)
Рост начался в 10-40. Рановато для реакции на выплату НДС. Более вероятной мне видится реакция на интервенцию НБУ.
Это если пытаться выделить один главный фактор из очень многих, что не всегда корректно.
Ви праві, кажуть десь в цей час НБУ і вийшов рівень 24,95 "мітити", але робив це без інтузізязьму, радше для вигляду (як не як МВФ таки приїхав). Думаю, маємо шанс до моїх 24,8 viewtopic.php?p=4737281#p4737281 сходити.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
vovan_prm написав:ДС не хватает, Царствие ему Небесное. Майк41 - большой поклонник Ощада и нет денег кроме доллара США. Перестали писать одессит Бинимович, Квестор - знаток банков, Фунтик - карренси боард. Зорька, Малефикарум.... даже Гагарин почти не заходит. Сельский валютчик, Алекс10 - переехавший с Донбасса Сумно пля....
Экономический анализ бюджета . Власть планирует фактическое уничтожение понятия ФОП (фізична особа підприємець). Многократное увеличение штрафных санкций и штрафов, повышение налогов, введение фискальной практики не государственными структурами и т.п. Нижний плат бизнеса просто срезается. Это им в качестве подарка от дяди Вовы за их страстное желание его видеть президентом. Мы вам писали "Проголосовали, пора платить !"
zzzzzz написав:proftpd66 Да забейте, лучше Охрименко пусть расскажет
он сказал что прогноз не будет давать, лучше 50% на 50% поделить, бакс с евро
Вы думаете мне интересно что там сказал Охрименко ?
Здравствуйте. Здоровья и Удачи. Жаль что Вы не ответили , мне очень интересно Ваше мнение ! (я слежу за Вашими сообщениями) Пока , я понимаю, вижу, читаю , что Вы покупаете доллары и практически ничего не говорите о евро , хотя Ваш оппонент привел весьма резонные доводы по евро . ..и не от его одного я слышу про попытки перейти в евро. Как Вы думаете , евро сможет в дальнейшем все таки пойти на паритет (как говорил ВЕЛИКИЙ ДС ) или все таки некий перекос будет постоянен ?
...даже не надеюсь на ответ )))) ВСЕМ ДОБРОЙ НОЧИ И ХОРОШЕГО ВЕЧЕРА.
Украинская зерновая ассоциация (УЗА) повысила прогноз производства в Украине пшеницы в 2019/2020 маркетинговый год на 0,6 млн тонн по сравнению с августовским прогнозом – до 28,3 млн тонн, кукурузы – на 0,9 млн тонн, до 35,4 млн тонн. Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Прогноз производства ячменя ассоциацией повышен на 0,4 млн тонн – до 9 млн тонн.
Кроме того, УЗА в сентябре увеличила прогноз по производству сои на 0,2 млн тонн – до 4,3 млн тонн, показатель производства рапса остался на уровне августовского прогноза и составил 3,1 млн тонн.
По данным ассоциации, в целом прогноз производства зерновых и масличных культур в сентябре увеличен с 95,2 млн тонн до 97,7 млн тонн. В частности, по основным зерновым культурам (пшеница, ячмень, кукуруза) прогноз производства повышен с 70,8 млн тонн до 72,7 млн тонн.
Как сообщалось, Минагропрод Украины прогнозирует рост урожая зерновых в 2019 году при благоприятных условиях до 71,1 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147744
холява Я писав кілька дописів розгорнутих по євро тут. Знайти їх не важко. Коротко, якщо цікаво: - епоха 1,2+ в далекому минулому. Такі рівні були тоді, коли ЄС формувалася і поповнювалася новими членами (ринки і дешева робоча сила). - в теперішній економічній ситуації Берліну вигідний дорогий євро, решті, особливо переферії, навіть паритет. Реальний діапазон 1,08-1,18 - зараз курс євро і ціна нафти-газу - величина політична і Берлін регулярно луплять тим курсом, як собак Павлова струмом. В теперішній ситуації 1,1 плюс мінус 0,1 оптимальний. І жодних змін не передбачається. Слідкувати треба за газовими переговорами ЄС-Україна-кремль і долею північних потоків. Рішення по позову Польщі - сигнал, що Берлін відкоригував позицію. Можуть бути зрушення.
Сибарит забув смайлик поставити.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:холява Я писав кілька дописів розгорнутих по євро тут. Знайти їх не важко. Коротко, якщо цікаво: - епоха 1,2+ в далекому минулому. Такі рівні були тоді, коли ЄС формувалася і поповнювалася новими членами (ринки і дешева робоча сила). - в теперішній економічній ситуації Берліну вигідний дорогий євро, решті, особливо переферії, навіть паритет. Реальний діапазон 1,08-1,18 - зараз курс євро і ціна нафти-газу - величина політична і Берлін регулярно луплять тим курсом, як собак Павлова струмом. В теперішній ситуації 1,1 плюс мінус 0,1 оптимальний. І жодних змін не передбачається. Слідкувати треба за газовими переговорами ЄС-Україна-кремль і долею північних потоків. Рішення по позову Польщі - сигнал, що Берлін відкоригував позицію. Можуть бути зрушення.
на предыдущей странице в статье, которую, zzzzzz написал, обсуждали что ЕЦБ будет наоборот уменьшать и график есть. По Вашему будет увеличивать? В 2010-2013 год ставка была большая очень и уменьшалась постепенно, а курс был 1,6. Если ставка будет увеличиваться или хотя бы 0% на 5 лет, то все начнут конвертить бакс в евро?