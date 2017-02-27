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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 вер, 2019 20:01
orest написав:
Думаю, маємо шанс до моїх 24,8 viewtopic.php?p=4737281#p4737281 сходити.
як себе не похвалиш ніхто не похвалить
ГАНЬБА
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greenozon
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Додано: Сер 11 вер, 2019 20:05
greenozon
Ну , не треба .....
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холява
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Додано: Сер 11 вер, 2019 20:09
proftpd66 написав: orest написав:холява
Я писав кілька дописів розгорнутих по євро тут. Знайти їх не важко. Коротко, якщо цікаво:
- епоха 1,2+ в далекому минулому. Такі рівні були тоді, коли ЄС формувалася і поповнювалася новими членами (ринки і дешева робоча сила). - в теперішній економічній ситуації Берліну вигідний дорогий євро
, решті, особливо переферії, навіть паритет. Реальний діапазон 1,08-1,18
- зараз курс євро і ціна нафти-газу - величина політична і Берлін регулярно луплять тим курсом, як собак Павлова струмом. В теперішній ситуації 1,1 плюс мінус 0,1 оптимальний. І жодних змін не передбачається.
Слідкувати треба за газовими переговорами ЄС-Україна-кремль і долею північних потоків. Рішення по позову Польщі - сигнал, що Берлін відкоригував позицію. Можуть бути зрушення.
на предыдущей странице в статье, которую, zzzzzz
написал, обсуждали что ЕЦБ будет наоборот уменьшать
и график есть. По Вашему будет увеличивать?
В 2010-2013 год ставка была большая очень и уменьшалась постепенно, а курс был 1,6. Если ставка будет увеличиваться или хотя бы 0% на 5 лет, то все начнут конвертить бакс в евро?
Или может быть я не так понял?
Я дуже рідко зараз читаю хто що пише про євро, майже ніхто правди не пише, замовчуючи конфлікт Вашингтон-Берлін. Все що хотів написати - написав. Якщо треба більше, прочитайте ще тутviewtopic.php?p=4722212#p4722212 viewtopic.php?p=4692626#p4692626 viewtopic.php?p=4275368#p4275368 viewtopic.php?p=4317903#p4317903 greenozon
пофіг
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Пон 09 вер, 2019 08:56
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