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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2043204420452046

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 342
вище 25.65
47%
161
25.55 - 25.6499
8%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
83
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Думаю, маємо шанс до моїх 24,8 viewtopic.php?p=4737281#p4737281 сходити.


як себе не похвалиш ніхто не похвалить
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:05

greenozon


Ну , не треба .....
холява
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:09

  proftpd66 написав:
  orest написав:холява Я писав кілька дописів розгорнутих по євро тут. Знайти їх не важко. Коротко, якщо цікаво:
- епоха 1,2+ в далекому минулому. Такі рівні були тоді, коли ЄС формувалася і поповнювалася новими членами (ринки і дешева робоча сила).
- в теперішній економічній ситуації Берліну вигідний дорогий євро, решті, особливо переферії, навіть паритет. Реальний діапазон 1,08-1,18
- зараз курс євро і ціна нафти-газу - величина політична і Берлін регулярно луплять тим курсом, як собак Павлова струмом. В теперішній ситуації 1,1 плюс мінус 0,1 оптимальний. І жодних змін не передбачається.
Слідкувати треба за газовими переговорами ЄС-Україна-кремль і долею північних потоків. Рішення по позову Польщі - сигнал, що Берлін відкоригував позицію. Можуть бути зрушення.


на предыдущей странице в статье, которую, zzzzzz написал, обсуждали что ЕЦБ будет наоборот уменьшать и график есть. По Вашему будет увеличивать?
В 2010-2013 год ставка была большая очень и уменьшалась постепенно, а курс был 1,6. Если ставка будет увеличиваться или хотя бы 0% на 5 лет, то все начнут конвертить бакс в евро?

Или может быть я не так понял?

Я дуже рідко зараз читаю хто що пише про євро, майже ніхто правди не пише, замовчуючи конфлікт Вашингтон-Берлін. Все що хотів написати - написав. Якщо треба більше, прочитайте ще тут
viewtopic.php?p=4722212#p4722212
viewtopic.php?p=4692626#p4692626
viewtopic.php?p=4275368#p4275368
viewtopic.php?p=4317903#p4317903

greenozon пофіг
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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