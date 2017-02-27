orest написав:холява Я писав кілька дописів розгорнутих по євро тут. Знайти їх не важко. Коротко, якщо цікаво: - епоха 1,2+ в далекому минулому. Такі рівні були тоді, коли ЄС формувалася і поповнювалася новими членами (ринки і дешева робоча сила). - в теперішній економічній ситуації Берліну вигідний дорогий євро, решті, особливо переферії, навіть паритет. Реальний діапазон 1,08-1,18 - зараз курс євро і ціна нафти-газу - величина політична і Берлін регулярно луплять тим курсом, як собак Павлова струмом. В теперішній ситуації 1,1 плюс мінус 0,1 оптимальний. І жодних змін не передбачається. Слідкувати треба за газовими переговорами ЄС-Україна-кремль і долею північних потоків. Рішення по позову Польщі - сигнал, що Берлін відкоригував позицію. Можуть бути зрушення.
на предыдущей странице в статье, которую, zzzzzz написал, обсуждали что ЕЦБ будет наоборот уменьшать и график есть. По Вашему будет увеличивать? В 2010-2013 год ставка была большая очень и уменьшалась постепенно, а курс был 1,6. Если ставка будет увеличиваться или хотя бы 0% на 5 лет, то все начнут конвертить бакс в евро?
А я сегодня весь вечер до темноты гулял по Одессе - удивительный город с абсолютно неповторимой атмосферой! Такого больше нет не то что в Украине - нигде в мире. Эти широкие тенистые улицы днём и полные жизни с наступлением темноты, когда спадает жара... Эти потихоньку разрушающиеся но такие уютные и родные 2-3-4х этажки на Коблевской, Нежинской, Дворянской - а названия какие! И вроде бы всего-ничего от Киева, а как будто на другую планету попал - ошеломляющее отличие и не в пользу столицы! Любимый город
asti написав:А я сегодня весь вечер до темноты гулял по Одессе - удивительный город с абсолютно неповторимой атмосферой! Такого больше нет не то что в Украине - нигде в мире. Эти широкие тенистые улицы днём и полные жизни с наступлением темноты, когда спадает жара... Эти потихоньку разрушающиеся но такие уютные и родные 2-3-4х этажки на Коблевской, Нежинской, Дворянской - а названия какие! И вроде бы всего-ничего от Киева, а как будто на другую планету попал - ошеломляющее отличие и не в пользу столицы! Любимый город
Когда ходишь там почти каждый день, то кажется вроде бы и ничего необычного. Очевидно привык просто.
Не скажу за всю Одессу, но от себя спасибо за отзыв о городе. .
asti написав:А я сегодня весь вечер до темноты гулял по Одессе - удивительный город с абсолютно неповторимой атмосферой! Такого больше нет не то что в Украине - нигде в мире. Эти широкие тенистые улицы днём и полные жизни с наступлением темноты, когда спадает жара... Эти потихоньку разрушающиеся но такие уютные и родные 2-3-4х этажки на Коблевской, Нежинской, Дворянской - а названия какие! И вроде бы всего-ничего от Киева, а как будто на другую планету попал - ошеломляющее отличие и не в пользу столицы! Любимый город
Атмосфера да, состояние благоустройства.....не будем о грустном....
asti написав:А я сегодня весь вечер до темноты гулял по Одессе - удивительный город с абсолютно неповторимой атмосферой! Такого больше нет не то что в Украине - нигде в мире. Эти широкие тенистые улицы днём и полные жизни с наступлением темноты, когда спадает жара... Эти потихоньку разрушающиеся но такие уютные и родные 2-3-4х этажки на Коблевской, Нежинской, Дворянской - а названия какие! И вроде бы всего-ничего от Киева, а как будто на другую планету попал - ошеломляющее отличие и не в пользу столицы! Любимый город
Атмосфера да, состояние благоустройства.....не будем о грустном....
Как раз последние годы очень даже центр обустраивают. Это факт. В том числе дороги, магистрали коммуникаций и т.д. Не всё конечно сразу, но постепенно по-крайней мере процесс идет.