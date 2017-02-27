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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 вер, 2019 22:22
proftpd66 написав:orest
если ЕЦБ поднимет ставку и курс не ревальвируется, то я лягу под рельсы (с)
Можно один небольшой вопрос.
Почему Вы так неравнодушны к Борису Николаевичу, (цитаты) которого вы достаточно часто упоминаете?
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Alex2007
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Додано: Сер 11 вер, 2019 22:41
Alex2007 написав: proftpd66 написав:orest
если ЕЦБ поднимет ставку и курс не ревальвируется, то я лягу под рельсы (с)
Можно один небольшой вопрос.
Почему Вы так неравнодушны к Борису Николаевичу, (цитаты) которого вы достаточно часто упоминаете?
можно провести государственный переворот
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