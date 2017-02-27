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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2044204520462047

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 342
вище 25.65
47%
161
25.55 - 25.6499
8%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
83
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:22

  proftpd66 написав:orest

если ЕЦБ поднимет ставку и курс не ревальвируется, то я лягу под рельсы (с)


Можно один небольшой вопрос.
Почему Вы так неравнодушны к Борису Николаевичу, (цитаты) которого вы достаточно часто упоминаете? :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:41

  Alex2007 написав:
  proftpd66 написав:orest

если ЕЦБ поднимет ставку и курс не ревальвируется, то я лягу под рельсы (с)


Можно один небольшой вопрос.
Почему Вы так неравнодушны к Борису Николаевичу, (цитаты) которого вы достаточно часто упоминаете? :mrgreen:


можно провести государственный переворот
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 00:36

В МВФ агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили прибытие миссии в среду
Гончарук уточнил, что миссия планирует работать в Украине до 24 сентября.
Живите своим умом!
zzzzzz
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