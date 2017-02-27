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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 вер, 2019 22:22
proftpd66 написав:orest
если ЕЦБ поднимет ставку и курс не ревальвируется, то я лягу под рельсы (с)
Можно один небольшой вопрос.
Почему Вы так неравнодушны к Борису Николаевичу, (цитаты) которого вы достаточно часто упоминаете?
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Додано: Сер 11 вер, 2019 22:41
Alex2007 написав: proftpd66 написав:orest
если ЕЦБ поднимет ставку и курс не ревальвируется, то я лягу под рельсы (с)
Можно один небольшой вопрос.
Почему Вы так неравнодушны к Борису Николаевичу, (цитаты) которого вы достаточно часто упоминаете?
можно провести государственный переворот
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Додано: Чет 12 вер, 2019 00:36
В МВФ агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили прибытие миссии в среду
Гончарук уточнил, что миссия планирует работать в Украине до 24 сентября.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 12 вер, 2019 01:34
Я против "рынка земли" особенно сейчас, особенно в имплементации некомпетентной зеленой команды и их бешенного принтера - есть шанс потерять последнее что у нас есть, но учитывая их прыть и полноту власти, этот сценарий все же весьма вероятен , со всеми сопутствующими обстоятельствами в валютном контексте, разумеется. В данном случае не хотелось бы укрепления гривны такой ценой. Тем не менее :
Запуск рынка земли еще больше укрепит гривну — банкиры
Свободная продажа земель сельскохозяйственного назначения может привести к притоку иностранной валюты в Украину.
Об этом заявила начальник управления казначейства Банка “Форвард” Наталья Шишацкая во время круглого стола «Что будет с гривной до конца года», организованного «Финансовым клубом».
«Если новый парламент начнет активно проводить судебную реформу, реформу силовых структур, откроет рынок земли, мы сможем этот тренд продолжить. И зайдут уже прямые инвесторы, которые смогут напрямую инвестировать в экономику. И это в долгосрочной перспективе хорошо как для развития экономики, так и укрепления гривны», – говорит Шишацкая.
Вероятность такого сценария пока высокая. «Сейчас уникальный шанс. Мы видим настроения инвесторов, мы видим, что политический сезон у нас прошел. Ожидания инвесторов от новой власти положительные, если сейчас будут сделаны радикальные шаги в сторону реформирования, тот же рынок земли, или те же законы в финансовой сфере. Если будет подан четкий сигнал, что те риски, которые могут влиять на курс гривны осенью, мы сможем минимизировать, то следующий год будет годом ощутимого роста», – считает председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов.
Напомним, в Украине с 2002 года действует мораторий на продажу земли сельхозназначения. В декабре 2018-го Верховная Рада продлила мораторий на год. В начале августа Президент Владимир Зеленский пообещал провести в 2019 году земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году.
В случае свободной продажи земли возможно существенное укрепление курса гривны. «Есть вариант ревальвации до 20 грн/$
, например, при условии быстрого открытия рынка земли за гривну, а это совершенно недооцененный сейчас рынок. Если можно будет покупать ее только за гривну, то весь отложенный спрос придет, и будет меняться валюта на гривну. Тогда НБУ придется серьезно бороться с ревальвацией», – говорит президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров.
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