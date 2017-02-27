Свободная продажа земель сельскохозяйственного назначения может привести к притоку иностранной валюты в Украину.Об этом заявила начальник управления казначейства Банка “Форвард” Наталья Шишацкая во время круглого стола «Что будет с гривной до конца года», организованного «Финансовым клубом».«Если новый парламент начнет активно проводить судебную реформу, реформу силовых структур, откроет рынок земли, мы сможем этот тренд продолжить. И зайдут уже прямые инвесторы, которые смогут напрямую инвестировать в экономику. И это в долгосрочной перспективе хорошо как для развития экономики, так и укрепления гривны», – говорит Шишацкая.Вероятность такого сценария пока высокая. «Сейчас уникальный шанс. Мы видим настроения инвесторов, мы видим, что политический сезон у нас прошел. Ожидания инвесторов от новой власти положительные, если сейчас будут сделаны радикальные шаги в сторону реформирования, тот же рынок земли, или те же законы в финансовой сфере. Если будет подан четкий сигнал, что те риски, которые могут влиять на курс гривны осенью, мы сможем минимизировать, то следующий год будет годом ощутимого роста», – считает председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов.Напомним, в Украине с 2002 года действует мораторий на продажу земли сельхозназначения. В декабре 2018-го Верховная Рада продлила мораторий на год. В начале августа Президент Владимир Зеленский пообещал провести в 2019 году земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году.В случае свободной продажи земли возможно существенное укрепление курса гривны. «, например, при условии быстрого открытия рынка земли за гривну, а это совершенно недооцененный сейчас рынок. Если можно будет покупать ее только за гривну, то весь отложенный спрос придет, и будет меняться валюта на гривну. Тогда НБУ придется серьезно бороться с ревальвацией», – говорит президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров.