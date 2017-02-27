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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20452046204720482049>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 343
вище 25.65
47%
161
25.55 - 25.6499
8%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
84
Всього голосів : 343
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:22

  proftpd66 написав:orest

если ЕЦБ поднимет ставку и курс не ревальвируется, то я лягу под рельсы (с)


Можно один небольшой вопрос.
Почему Вы так неравнодушны к Борису Николаевичу, (цитаты) которого вы достаточно часто упоминаете? :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:41

  Alex2007 написав:
  proftpd66 написав:orest

если ЕЦБ поднимет ставку и курс не ревальвируется, то я лягу под рельсы (с)


Можно один небольшой вопрос.
Почему Вы так неравнодушны к Борису Николаевичу, (цитаты) которого вы достаточно часто упоминаете? :mrgreen:


можно провести государственный переворот
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 00:36

В МВФ агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили прибытие миссии в среду
Гончарук уточнил, что миссия планирует работать в Украине до 24 сентября.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 01:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я против "рынка земли" особенно сейчас, особенно в имплементации некомпетентной зеленой команды и их бешенного принтера - есть шанс потерять последнее что у нас есть, но учитывая их прыть и полноту власти, этот сценарий все же весьма вероятен , со всеми сопутствующими обстоятельствами в валютном контексте, разумеется. В данном случае не хотелось бы укрепления гривны такой ценой. Тем не менее :

Запуск рынка земли еще больше укрепит гривну — банкиры

Свободная продажа земель сельскохозяйственного назначения может привести к притоку иностранной валюты в Украину.

Об этом заявила начальник управления казначейства Банка “Форвард” Наталья Шишацкая во время круглого стола «Что будет с гривной до конца года», организованного «Финансовым клубом».

«Если новый парламент начнет активно проводить судебную реформу, реформу силовых структур, откроет рынок земли, мы сможем этот тренд продолжить. И зайдут уже прямые инвесторы, которые смогут напрямую инвестировать в экономику. И это в долгосрочной перспективе хорошо как для развития экономики, так и укрепления гривны», – говорит Шишацкая.

Вероятность такого сценария пока высокая. «Сейчас уникальный шанс. Мы видим настроения инвесторов, мы видим, что политический сезон у нас прошел. Ожидания инвесторов от новой власти положительные, если сейчас будут сделаны радикальные шаги в сторону реформирования, тот же рынок земли, или те же законы в финансовой сфере. Если будет подан четкий сигнал, что те риски, которые могут влиять на курс гривны осенью, мы сможем минимизировать, то следующий год будет годом ощутимого роста», – считает председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов.

Напомним, в Украине с 2002 года действует мораторий на продажу земли сельхозназначения. В декабре 2018-го Верховная Рада продлила мораторий на год. В начале августа Президент Владимир Зеленский пообещал провести в 2019 году земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году.

В случае свободной продажи земли возможно существенное укрепление курса гривны. «Есть вариант ревальвации до 20 грн/$, например, при условии быстрого открытия рынка земли за гривну, а это совершенно недооцененный сейчас рынок. Если можно будет покупать ее только за гривну, то весь отложенный спрос придет, и будет меняться валюта на гривну. Тогда НБУ придется серьезно бороться с ревальвацией», – говорит президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 07:03

  Surfer написав:Я против "рынка земли" особенно сейчас, особенно в имплементации некомпетентной зеленой команды и их бешенного принтера - есть шанс потерять последнее что у нас есть, но учитывая их прыть и полноту власти, этот сценарий все же весьма вероятен , со всеми сопутствующими обстоятельствами в валютном контексте, разумеется. В данном случае не хотелось бы укрепления гривны такой ценой. Тем не менее :

Запуск рынка земли еще больше укрепит гривну — банкиры

Свободная продажа земель сельскохозяйственного назначения может привести к притоку иностранной валюты в Украину

....


Вне зависимости от того, насколько оправданы эти ожидания, энтузиазм по поводу укрепления курся за счет распродажи земли на самомо деле означает всего лищь желание получить скидку в 20% на очередной айфон, а дальше - хоть не рассветай.

Есть масса аргументов в пользу открытия рынка, исходя из экономики сельского хозяйства как такового. Но снижение курса - не аргумент, это антиаргумент, ибо в основе своей имеет не развитие, а проедание накопленного прежде.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 07:41

Сегодня в 14:45 ЕЦБ объявит о своем решении.

Зображення


Ставка по депозитным средствам не менялась с 2016 года

Промышленное производство в еврозоне падает 8 месяцев подряд
Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 08:42

  headshaker написав:
  Surfer написав:Я против "рынка земли" особенно сейчас, особенно в имплементации некомпетентной зеленой команды и их бешенного принтера - есть шанс потерять последнее что у нас есть, но учитывая их прыть и полноту власти, этот сценарий все же весьма вероятен , со всеми сопутствующими обстоятельствами в валютном контексте, разумеется. В данном случае не хотелось бы укрепления гривны такой ценой. Тем не менее :

Запуск рынка земли еще больше укрепит гривну — банкиры

Свободная продажа земель сельскохозяйственного назначения может привести к притоку иностранной валюты в Украину

....


Вне зависимости от того, насколько оправданы эти ожидания, энтузиазм по поводу укрепления курся за счет распродажи земли на самомо деле означает всего лищь желание получить скидку в 20% на очередной айфон, а дальше - хоть не рассветай.

Есть масса аргументов в пользу открытия рынка, исходя из экономики сельского хозяйства как такового. Но снижение курса - не аргумент, это антиаргумент, ибо в основе своей имеет не развитие, а проедание накопленного прежде.


Меня, к примеру, больше интересует скидка на газ, уголь, что в свою очередь должно удешевить...
leonidseleznev2016
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 08:57

  proftpd66 написав:
по ссылке что-то про кредитные установи - не понятное. В СМИ кто-то говорил, приближенный к Меркель, что ставки отрицательные, потому что правительство хочет чтобы люди вкладывали в бизнес (может в контрабас). А в бизнес, потому что население держит огромные суммы евро в 0% доходности. Какой кризис может быть, если кредит 0.25-2%? Оперный театр.


Какой интересный набор слов... Это от деда Охрима? Немцы вкладывающие в бизнес, может контрабас (с) ...

Сравнение по ставкам - самое простой и верный инструмент для принятия решений в долгостроке. Направление точно подскажет.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:02

  zzzzzz написав:Alex2007
Ну пока доля нерезов 10,8% .....в некоторых странах нерезы владеют до 40%
Это первое.
Ну а второе рост объема ОВГЗ пока что в рамках утвержденного плана.
Минфин имеет право нарастить внутренние займы при условии сокращения внешних в пределах бюджетного года.


Оно то да. Пока напрягают только темпы, доходность и дюрация.
Но кирпич брошеный в лужу и море имеет разный эффект для обитателей данной экосистемы. Опять же, одно дело когда Япония привлекает под отрицательную ставку на 30 лет другое дело когда привлекаем мы под реальную доходность в пределах 10% до одного года.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:11

  leonidseleznev2016 написав:
  headshaker написав:
  Surfer написав:Я против "рынка земли" особенно сейчас, особенно в имплементации некомпетентной зеленой команды и их бешенного принтера - есть шанс потерять последнее что у нас есть, но учитывая их прыть и полноту власти, этот сценарий все же весьма вероятен , со всеми сопутствующими обстоятельствами в валютном контексте, разумеется. В данном случае не хотелось бы укрепления гривны такой ценой. Тем не менее :

Запуск рынка земли еще больше укрепит гривну — банкиры


Вне зависимости от того, насколько оправданы эти ожидания, энтузиазм по поводу укрепления курся за счет распродажи земли на самомо деле означает всего лищь желание получить скидку в 20% на очередной айфон, а дальше - хоть не рассветай.

Есть масса аргументов в пользу открытия рынка, исходя из экономики сельского хозяйства как такового. Но снижение курса - не аргумент, это антиаргумент, ибо в основе своей имеет не развитие, а проедание накопленного прежде.


Меня, к примеру, больше интересует скидка на газ, уголь, что в свою очередь должно удешевить...


Осознанно или нет, но Вы уподобляетесь недалекой хозяйке, решившей продать огород, чтобы протопить хату.
Повторю еще раз: открытие рынка земли для улучшения экономики сельского хозяйства как такового (привлечение инвестиций, возможность запуска долгосрочных проектов, не возможных в условиях аренды, выведение неэффективных и незаинтереованных собственников, и т.д., результирующееся, в конечном итоге, к увеличению производства) - легитимный аргумент. Краткосрочные выгоды от удешевления потребления - нет.
Но, видимо, идея продать хоть что, лишь бы повеселиться здесь и сейчас, не думая о будущем, слишком соблазнительна.
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