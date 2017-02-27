Я против "рынка земли" особенно сейчас, особенно в имплементации некомпетентной зеленой команды и их бешенного принтера - есть шанс потерять последнее что у нас есть, но учитывая их прыть и полноту власти, этот сценарий все же весьма вероятен , со всеми сопутствующими обстоятельствами в валютном контексте, разумеется. В данном случае не хотелось бы укрепления гривны такой ценой. Тем не менее :
Свободная продажа земель сельскохозяйственного назначения может привести к притоку иностранной валюты в Украину.
Об этом заявила начальник управления казначейства Банка “Форвард” Наталья Шишацкая во время круглого стола «Что будет с гривной до конца года», организованного «Финансовым клубом».
«Если новый парламент начнет активно проводить судебную реформу, реформу силовых структур, откроет рынок земли, мы сможем этот тренд продолжить. И зайдут уже прямые инвесторы, которые смогут напрямую инвестировать в экономику. И это в долгосрочной перспективе хорошо как для развития экономики, так и укрепления гривны», – говорит Шишацкая.
Вероятность такого сценария пока высокая. «Сейчас уникальный шанс. Мы видим настроения инвесторов, мы видим, что политический сезон у нас прошел. Ожидания инвесторов от новой власти положительные, если сейчас будут сделаны радикальные шаги в сторону реформирования, тот же рынок земли, или те же законы в финансовой сфере. Если будет подан четкий сигнал, что те риски, которые могут влиять на курс гривны осенью, мы сможем минимизировать, то следующий год будет годом ощутимого роста», – считает председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов.
Напомним, в Украине с 2002 года действует мораторий на продажу земли сельхозназначения. В декабре 2018-го Верховная Рада продлила мораторий на год. В начале августа Президент Владимир Зеленский пообещал провести в 2019 году земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году.
В случае свободной продажи земли возможно существенное укрепление курса гривны. «Есть вариант ревальвации до 20 грн/$, например, при условии быстрого открытия рынка земли за гривну, а это совершенно недооцененный сейчас рынок. Если можно будет покупать ее только за гривну, то весь отложенный спрос придет, и будет меняться валюта на гривну. Тогда НБУ придется серьезно бороться с ревальвацией», – говорит президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров.
Surfer написав:Я против "рынка земли" особенно сейчас, особенно в имплементации некомпетентной зеленой команды и их бешенного принтера - есть шанс потерять последнее что у нас есть, но учитывая их прыть и полноту власти, этот сценарий все же весьма вероятен , со всеми сопутствующими обстоятельствами в валютном контексте, разумеется. В данном случае не хотелось бы укрепления гривны такой ценой. Тем не менее :
Свободная продажа земель сельскохозяйственного назначения может привести к притоку иностранной валюты в Украину
....
Вне зависимости от того, насколько оправданы эти ожидания, энтузиазм по поводу укрепления курся за счет распродажи земли на самомо деле означает всего лищь желание получить скидку в 20% на очередной айфон, а дальше - хоть не рассветай.
Есть масса аргументов в пользу открытия рынка, исходя из экономики сельского хозяйства как такового. Но снижение курса - не аргумент, это антиаргумент, ибо в основе своей имеет не развитие, а проедание накопленного прежде.
Surfer написав:Я против "рынка земли" особенно сейчас, особенно в имплементации некомпетентной зеленой команды и их бешенного принтера - есть шанс потерять последнее что у нас есть, но учитывая их прыть и полноту власти, этот сценарий все же весьма вероятен , со всеми сопутствующими обстоятельствами в валютном контексте, разумеется. В данном случае не хотелось бы укрепления гривны такой ценой. Тем не менее :
Свободная продажа земель сельскохозяйственного назначения может привести к притоку иностранной валюты в Украину
....
Вне зависимости от того, насколько оправданы эти ожидания, энтузиазм по поводу укрепления курся за счет распродажи земли на самомо деле означает всего лищь желание получить скидку в 20% на очередной айфон, а дальше - хоть не рассветай.
Есть масса аргументов в пользу открытия рынка, исходя из экономики сельского хозяйства как такового. Но снижение курса - не аргумент, это антиаргумент, ибо в основе своей имеет не развитие, а проедание накопленного прежде.
Меня, к примеру, больше интересует скидка на газ, уголь, что в свою очередь должно удешевить...
proftpd66 написав: по ссылке что-то про кредитные установи - не понятное. В СМИ кто-то говорил, приближенный к Меркель, что ставки отрицательные, потому что правительство хочет чтобы люди вкладывали в бизнес (может в контрабас). А в бизнес, потому что население держит огромные суммы евро в 0% доходности. Какой кризис может быть, если кредит 0.25-2%? Оперный театр.
Какой интересный набор слов... Это от деда Охрима? Немцы вкладывающие в бизнес, может контрабас (с) ...
Сравнение по ставкам - самое простой и верный инструмент для принятия решений в долгостроке. Направление точно подскажет.
zzzzzz написав:Alex2007 Ну пока доля нерезов 10,8% .....в некоторых странах нерезы владеют до 40% Это первое. Ну а второе рост объема ОВГЗ пока что в рамках утвержденного плана. Минфин имеет право нарастить внутренние займы при условии сокращения внешних в пределах бюджетного года.
Оно то да. Пока напрягают только темпы, доходность и дюрация. Но кирпич брошеный в лужу и море имеет разный эффект для обитателей данной экосистемы. Опять же, одно дело когда Япония привлекает под отрицательную ставку на 30 лет другое дело когда привлекаем мы под реальную доходность в пределах 10% до одного года.
Surfer написав:Я против "рынка земли" особенно сейчас, особенно в имплементации некомпетентной зеленой команды и их бешенного принтера - есть шанс потерять последнее что у нас есть, но учитывая их прыть и полноту власти, этот сценарий все же весьма вероятен , со всеми сопутствующими обстоятельствами в валютном контексте, разумеется. В данном случае не хотелось бы укрепления гривны такой ценой. Тем не менее :
Вне зависимости от того, насколько оправданы эти ожидания, энтузиазм по поводу укрепления курся за счет распродажи земли на самомо деле означает всего лищь желание получить скидку в 20% на очередной айфон, а дальше - хоть не рассветай.
Есть масса аргументов в пользу открытия рынка, исходя из экономики сельского хозяйства как такового. Но снижение курса - не аргумент, это антиаргумент, ибо в основе своей имеет не развитие, а проедание накопленного прежде.
Меня, к примеру, больше интересует скидка на газ, уголь, что в свою очередь должно удешевить...
Осознанно или нет, но Вы уподобляетесь недалекой хозяйке, решившей продать огород, чтобы протопить хату. Повторю еще раз: открытие рынка земли для улучшения экономики сельского хозяйства как такового (привлечение инвестиций, возможность запуска долгосрочных проектов, не возможных в условиях аренды, выведение неэффективных и незаинтереованных собственников, и т.д., результирующееся, в конечном итоге, к увеличению производства) - легитимный аргумент. Краткосрочные выгоды от удешевления потребления - нет. Но, видимо, идея продать хоть что, лишь бы повеселиться здесь и сейчас, не думая о будущем, слишком соблазнительна.