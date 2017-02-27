zzzzzz написав:Alex2007 Ну пока доля нерезов 10,8% .....в некоторых странах нерезы владеют до 40% Это первое. Ну а второе рост объема ОВГЗ пока что в рамках утвержденного плана. Минфин имеет право нарастить внутренние займы при условии сокращения внешних в пределах бюджетного года.
Оно то да. Пока напрягают только темпы, доходность и дюрация. Но кирпич брошеный в лужу и море имеет разный эффект для обитателей данной экосистемы. Опять же, одно дело когда Япония привлекает под отрицательную ставку на 30 лет другое дело когда привлекаем мы под реальную доходность в пределах 10% до одного года.
Темпы чего вас напрягают ? Проанализируйте темпы 2014-2015-2016 гг в относительных и абсолютных цифрах. Вот тогда были темпы.
leonidseleznev2016 написав: Осознанно или нет, но Вы уподобляетесь недалекой хозяйке, решившей продать огород, чтобы протопить хату. Повторю еще раз: открытие рынка земли для улучшения экономики сельского хозяйства как такового (привлечение инвестиций, возможность запуска долгосрочных проектов, не возможных в условиях аренды, выведение неэффективных и незаинтереованных собственников, и т.д., результирующееся, в конечном итоге, к увеличению производства) - легитимный аргумент. Краткосрочные выгоды от удешевления потребления - нет. Но, видимо, идея продать хоть что, лишь бы повеселиться здесь и сейчас, не думая о будущем, слишком соблазнительна.
Гипотетически у меня паи =10 га. Аренда приносит 10 000грн год. Продав по 2..3...тыс евро га, я могу (гипотетически) приобрести гостинку в Киеве и сдать ее за 80 000грн\год. Мне кажется (перекрестился), что продажи земли не хотят арендаторы (скорей всего я ошибаюсь).
proftpd66 написав: А в бизнес, потому что население держит огромные суммы евро в 0% доходности. Какой кризис может быть, если кредит 0.25-2%? Оперный театр.
Самый обыкновенный финансовый. Ибо количество зомби контор, чья операционная прибыль не покрывает долговые обязательства, в еврозоне только растет. ЕЦБ разбрасывая деньги в вертолета оттягивает масштабный обвал, но триггером рецессии также могут стать и негаразды на внешних рынках.
Факт того что инфляция в еврозоне ниже таргета даже несмотря на минусовые ставки, о чем то да говорит.
leonidseleznev2016 написав: Осознанно или нет, но Вы уподобляетесь недалекой хозяйке, решившей продать огород, чтобы протопить хату. Повторю еще раз: открытие рынка земли для улучшения экономики сельского хозяйства как такового (привлечение инвестиций, возможность запуска долгосрочных проектов, не возможных в условиях аренды, выведение неэффективных и незаинтереованных собственников, и т.д., результирующееся, в конечном итоге, к увеличению производства) - легитимный аргумент. Краткосрочные выгоды от удешевления потребления - нет. Но, видимо, идея продать хоть что, лишь бы повеселиться здесь и сейчас, не думая о будущем, слишком соблазнительна.
Гипотетически у меня паи =10 га. Аренда приносит 10 000грн год. Продав по 2..3...тыс евро га, я могу (гипотетически) приобрести гостинку в Киеве и сдать ее за 80 000грн\год. Мне кажется (перекрестился), что продажи земли не хотят арендаторы (скорей всего я ошибаюсь).
Добрый день.
Извините, но откуда цена за 1 га 2-3 тыс. евро? Сейчас за пай размером 2-3 га дают столько или чуть больше (есть 3500 евро за пай). Вы прогнозируете удорожания в 2-3 раза?
У меня есть определенные сомнения касательно долгосрочного снижения курса валюты в результате земельной реформы. Поясню. Да, для покупки земли могут заходить деньги нерезидентов, конвертироваться в гривну, что будет создавать давление на курс. Но вопрос - откуда возьмется эта гривна и куда денется? Если избыток валюты будет выкупать НБУ (что равносильно эмиссии), это рано или поздно создаст избыток гривны на рынке, что приведет к инфляции и необходимости связывать избыточную гривну, а этот процесс имеет определенные ограничения. Избыток гривны рано или поздно приведет к девальвации. Опять же, продавцы земли, получив гривну, во многих случаях будут стремиться перевести ее в валюту, что сбалансирует валютный рынок. Еще один вопрос - кто продавец земли? Физлица и юрлица сконвертируются обратно в валюту. Если же это будет государство, то это просто увеличит доходы бюджета и позволит профинансировать его дефицит. Вместо валютных заимствований будет продажа земли. Ничего нового с точки зрения движения капиталов. Если же продажа государственной земли будет сверх приемлемого дефицита бюджета - это опять же равносильно избыточной эмиссии, что опять приведет к девальвации.