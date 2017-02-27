Додано: Чет 12 вер, 2019 09:46

У меня есть определенные сомнения касательно долгосрочного снижения курса валюты в результате земельной реформы.

Поясню.

Да, для покупки земли могут заходить деньги нерезидентов, конвертироваться в гривну, что будет создавать давление на курс. Но вопрос - откуда возьмется эта гривна и куда денется?

Если избыток валюты будет выкупать НБУ (что равносильно эмиссии), это рано или поздно создаст избыток гривны на рынке, что приведет к инфляции и необходимости связывать избыточную гривну, а этот процесс имеет определенные ограничения. Избыток гривны рано или поздно приведет к девальвации.

Опять же, продавцы земли, получив гривну, во многих случаях будут стремиться перевести ее в валюту, что сбалансирует валютный рынок.

Еще один вопрос - кто продавец земли? Физлица и юрлица сконвертируются обратно в валюту. Если же это будет государство, то это просто увеличит доходы бюджета и позволит профинансировать его дефицит. Вместо валютных заимствований будет продажа земли. Ничего нового с точки зрения движения капиталов. Если же продажа государственной земли будет сверх приемлемого дефицита бюджета - это опять же равносильно избыточной эмиссии, что опять приведет к девальвации.