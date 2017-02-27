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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2045204620472048

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 343
вище 25.65
47%
161
25.55 - 25.6499
8%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
84
Всього голосів : 343
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:25

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:Alex2007
Ну пока доля нерезов 10,8% .....в некоторых странах нерезы владеют до 40%
Это первое.
Ну а второе рост объема ОВГЗ пока что в рамках утвержденного плана.
Минфин имеет право нарастить внутренние займы при условии сокращения внешних в пределах бюджетного года.


Оно то да. Пока напрягают только темпы, доходность и дюрация.
Но кирпич брошеный в лужу и море имеет разный эффект для обитателей данной экосистемы. Опять же, одно дело когда Япония привлекает под отрицательную ставку на 30 лет другое дело когда привлекаем мы под реальную доходность в пределах 10% до одного года.


Темпы чего вас напрягают ?
Проанализируйте темпы 2014-2015-2016 гг в относительных и абсолютных цифрах.
Вот тогда были темпы.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:38

  headshaker написав:
  leonidseleznev2016 написав:
Осознанно или нет, но Вы уподобляетесь недалекой хозяйке, решившей продать огород, чтобы протопить хату.
Повторю еще раз: открытие рынка земли для улучшения экономики сельского хозяйства как такового (привлечение инвестиций, возможность запуска долгосрочных проектов, не возможных в условиях аренды, выведение неэффективных и незаинтереованных собственников, и т.д., результирующееся, в конечном итоге, к увеличению производства) - легитимный аргумент. Краткосрочные выгоды от удешевления потребления - нет.
Но, видимо, идея продать хоть что, лишь бы повеселиться здесь и сейчас, не думая о будущем, слишком соблазнительна.

Гипотетически у меня паи =10 га. Аренда приносит 10 000грн год. Продав по 2..3...тыс евро га, я могу (гипотетически) приобрести гостинку в Киеве и сдать ее за 80 000грн\год. Мне кажется (перекрестился), что продажи земли не хотят арендаторы (скорей всего я ошибаюсь).
leonidseleznev2016
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:43

  proftpd66 написав: А в бизнес, потому что население держит огромные суммы евро в 0% доходности. Какой кризис может быть, если кредит 0.25-2%? Оперный театр.

Самый обыкновенный финансовый.
Ибо количество зомби контор, чья операционная прибыль не покрывает долговые обязательства, в еврозоне только растет.
ЕЦБ разбрасывая деньги в вертолета оттягивает масштабный обвал, но триггером рецессии также могут стать и негаразды на внешних рынках.

Факт того что инфляция в еврозоне ниже таргета даже несмотря на минусовые ставки, о чем то да говорит.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:44

  zzzzzz написав:Сегодня в 14:45 ЕЦБ объявит о своем решении. [@image@]

є якісь прогнози? Опустить, чи підніме?

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:44

  leonidseleznev2016 написав:
  headshaker написав:
  leonidseleznev2016 написав:
Осознанно или нет, но Вы уподобляетесь недалекой хозяйке, решившей продать огород, чтобы протопить хату.
Повторю еще раз: открытие рынка земли для улучшения экономики сельского хозяйства как такового (привлечение инвестиций, возможность запуска долгосрочных проектов, не возможных в условиях аренды, выведение неэффективных и незаинтереованных собственников, и т.д., результирующееся, в конечном итоге, к увеличению производства) - легитимный аргумент. Краткосрочные выгоды от удешевления потребления - нет.
Но, видимо, идея продать хоть что, лишь бы повеселиться здесь и сейчас, не думая о будущем, слишком соблазнительна.

Гипотетически у меня паи =10 га. Аренда приносит 10 000грн год. Продав по 2..3...тыс евро га, я могу (гипотетически) приобрести гостинку в Киеве и сдать ее за 80 000грн\год. Мне кажется (перекрестился), что продажи земли не хотят арендаторы (скорей всего я ошибаюсь).

Добрый день.

Извините, но откуда цена за 1 га 2-3 тыс. евро? Сейчас за пай размером 2-3 га дают столько или чуть больше (есть 3500 евро за пай). Вы прогнозируете удорожания в 2-3 раза?
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:46

У меня есть определенные сомнения касательно долгосрочного снижения курса валюты в результате земельной реформы.
Поясню.
Да, для покупки земли могут заходить деньги нерезидентов, конвертироваться в гривну, что будет создавать давление на курс. Но вопрос - откуда возьмется эта гривна и куда денется?
Если избыток валюты будет выкупать НБУ (что равносильно эмиссии), это рано или поздно создаст избыток гривны на рынке, что приведет к инфляции и необходимости связывать избыточную гривну, а этот процесс имеет определенные ограничения. Избыток гривны рано или поздно приведет к девальвации.
Опять же, продавцы земли, получив гривну, во многих случаях будут стремиться перевести ее в валюту, что сбалансирует валютный рынок.
Еще один вопрос - кто продавец земли? Физлица и юрлица сконвертируются обратно в валюту. Если же это будет государство, то это просто увеличит доходы бюджета и позволит профинансировать его дефицит. Вместо валютных заимствований будет продажа земли. Ничего нового с точки зрения движения капиталов. Если же продажа государственной земли будет сверх приемлемого дефицита бюджета - это опять же равносильно избыточной эмиссии, что опять приведет к девальвации.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:47

  zzzzzz написав:

Темпы чего вас напрягают ?
Проанализируйте темпы 2014-2015-2016 гг в относительных и абсолютных цифрах.
Вот тогда были темпы.


Я за рост доли нерезов в ОДВП.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:49

  leonidseleznev2016 написав:Мне кажется (перекрестился), что продажи земли не хотят арендаторы (скорей всего я ошибаюсь).


Не ошибаетесь.
Против рынка земли было все аграрное лобби в парламенте, все эти "латифундисты". Отсутствие рынка позволяло арендовать землю за копейки, а то и вообще даром.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:51

Кор.счета практически без изменения - 56 млрд

НБУ вчера купил дежурную 20 млн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:51

kravchukmv1987
добрый день. Информация исключительно из СМИ. Думаю рынок сам отрегулирует цену.
leonidseleznev2016
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