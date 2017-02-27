Объем портфеля нерезидентов приблизился к максимум который был 15.08.19 - (87,745 млрд) и составил 87,712 млрд . Во второй половине августа-начале сентбря наблюдался некоторый отток на 1,5 млрд.Но сейчас значения опять выросли.
Портфель физиков 9,619 млрд ( объем портфеля уже 4 месяца остается на одном уровне 9,4-9,6 млрд)
Но надо дождаться завтрашнего отчета где будут отображены изменения по приобретению долларовых ОВГЗ. Вероятно портфель физиков выйдет на новый максимум и преодолеет отметку в 10 млрд. Думаю и нерезы пройдут отметку в 90 млрд.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 12.09.2019.............2486,123 Гривна укрепилась на 10 копеек. Стартовали символически выше закрытия и сразу стали снижаться. За четыре часа с часовым перекуром прошли 13 копеек. Без смены направления и интриги. Активно торговать начали с самого утра. НБУ вчера купил плановые 20 млн. Из остального анализа ликвидности обращает на себя внимание досрочный возврат тендерного рефинанса. Остальное в рамках привычных колебаний.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 10.09.2019 Усього, млн дол. США 556.6 Обороты снова значительно выросли. Выводы делать рано, но вторая неделя непривычно высоких оборотов наводит на мысль, что это сезонная активизация деловой активности.