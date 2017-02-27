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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2047204820492050>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 344
вище 25.65
47%
162
25.55 - 25.6499
8%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
84
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:05

Появились данные по остаткам ОВГЗ

Объем портфеля нерезидентов приблизился к максимум который был 15.08.19 - (87,745 млрд) и составил 87,712 млрд . Во второй половине августа-начале сентбря наблюдался некоторый отток на 1,5 млрд.Но сейчас значения опять выросли.

Портфель физиков 9,619 млрд ( объем портфеля уже 4 месяца остается на одном уровне 9,4-9,6 млрд)

Но надо дождаться завтрашнего отчета где будут отображены изменения по приобретению долларовых ОВГЗ.
Вероятно портфель физиков выйдет на новый максимум и преодолеет отметку в 10 млрд.
Думаю и нерезы пройдут отметку в 90 млрд.

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:15

  edvardd написав:холява
ниже, 0,83-0,89 приблизительно апрель 20го

Согласно вашим прогнозам за прошедшую зиму, так и золото должно было стоить -30% этим летом от зимней цены, а оно вон как вышло, +20%! :mrgreen:
Востаннє редагувалось vladus17 в Чет 12 вер, 2019 10:57, всього редагувалось 2 разів.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

кто в курсе, подскажите график выплат долгов в сентябре
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:58

Упс
межбанк 81/83
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:08

  zzzzzz написав:Упс
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Цікаво, чи візьмемо 24,70 з першого разу, вангую відскок.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:11

Стук копыт становится все громче и громче :mrgreen:

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:19

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.09.2019.............2486,123
Гривна укрепилась на 10 копеек.
Стартовали символически выше закрытия и сразу стали снижаться. За четыре часа с часовым перекуром прошли 13 копеек. Без смены направления и интриги. Активно торговать начали с самого утра.
НБУ вчера купил плановые 20 млн.
Из остального анализа ликвидности обращает на себя внимание досрочный возврат тендерного рефинанса. Остальное в рамках привычных колебаний.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
10.09.2019
Усього, млн дол. США 556.6
Обороты снова значительно выросли. Выводы делать рано, но вторая неделя непривычно высоких оборотов наводит на мысль, что это сезонная активизация деловой активности.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну и где результаты недовольства минфина курсом 25?
Что-то притихли - уже всё хорошо?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:25

Сибарит
Нерезы в ОВГЗ +1,5 млрд.грн.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:26

  Alex2007 написав:Ну и где результаты недовольства минфина курсом 25?
Что-то притихли - уже всё хорошо?

Так уже ж переизбрали Маркарову, теперь можно не напрягатся :mrgreen:
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