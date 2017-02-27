Мне думалось это просто непонятка такая на период смены власти, а нет всё оказывается хуже: пока правительства из кожы лезут чтоб не дорожала их валюта, мы лидеры по укрепляемости в мире,не дополучаем в бюджет, кредиты остаются для реального сектора экономики ппц какие, и оставляем ставку 16.5, и дальше радуемся укрепляжу гривни и наплыву импорта. Интересно какие будут изменения по безработице на конец года при такой политике...
leonidseleznev2016 написав:Гипотетически у меня паи =10 га. Аренда приносит 10 000грн год
А реально аренда в Україні дорожча ніж в багатьох країнах ЄС:
Середньорічна орендна плата за землі сільськогосподарського призначення в Україні для земель державної власності досягла 120 євро/га, приватної — 100-105 євро/га. Про це повідомляє прес-служба Інституту аграрної економіки. При цьому орендна плата перевищила плату за орендовані угіддя у Словаччині (50 євро/га), Латвії (57 євро/га), Естонії (58 євро/га), Хорватії (69 євро/га), Литві (99 євро/га) та Чехії (104 євро/га), а також наближається до рівня відповідного показника у Словенії (134 євро/га), Іспанії (148 євро/га), Угорщині (160 євро/га) та Швеції (160 євро/га). За результатами досліджень науковців ІАЕ, у деяких областях України: Хмельницька (278 євро/га), Вінницька (255 євро/га) та Полтавська (237 євро/га), — по землях державної власності, а також у Черкаській (250 євро/га) щодо приватних земель, — орендна плата за сільгоспземлі уже перевищила рівень Франції (215 євро/га), Люксембургу (244 євро/га) і наближається до показників Австрії (288 євро/га) та Ірландії (295 євро/га). http://agroportal.ua/ua/news/ukraina/ar ... -stran-es/
Якщо продавати будуть за гривню, то не виключено, що продавці за виручену гривню будуть купляти валюту або імпортні товари. І ще тільки що чув на НВ результати опитування, що тільки 7 землевласників готові спродатись.