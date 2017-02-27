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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20492050205120522053>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 345
вище 25.65
47%
162
25.55 - 25.6499
8%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
25%
85
Всього голосів : 345
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:50

  greenback1996 написав:Yuri_61
ну лично мне по 18 было бы лучше, чем по 25. Как-то так

Та да...
Будет красиво, ярко, но недолго.
Медный таз - он накроет экономику по полной программе
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Скажите спасибо Смолию, что НБУ вовремя выкупает излишки бакса, пополняя ЗВР, а если бы он не купил 1,2 ярда баксов в июле 2019г, то курс был бы па18.0

НБУ спасает бакс, как не пародоксально

межбанк баксами Украину завалили в этом году

Краще сказати дякую Зе, коли замість дешевих системних кредитів Заходу набираються дорогих внутрішніх, як при Янику.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мне думалось это просто непонятка такая на период смены власти, а нет всё оказывается хуже: пока правительства из кожы лезут чтоб не дорожала их валюта, мы лидеры по укрепляемости в мире,не дополучаем в бюджет, кредиты остаются для реального сектора экономики ппц какие, и оставляем ставку 16.5, и дальше радуемся укрепляжу гривни и наплыву импорта. Интересно какие будут изменения по безработице на конец года при такой политике...
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если гривна теперь будет не выше 25 или 26, или 27 то для меня это личная трагедия, так як я на 90% в баксе.

надеюсь, эта вакханалия крепенькой гривны продлится недолго, так как все цены по курсу 30, а мои сбережения в баксе с кадым дём тают.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 12 вер, 2019 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  leonidseleznev2016 написав:Гипотетически у меня паи =10 га. Аренда приносит 10 000грн год

А реально аренда в Україні дорожча ніж в багатьох країнах ЄС:
Середньорічна орендна плата за землі сільськогосподарського призначення в Україні для земель державної власності досягла 120 євро/га, приватної — 100-105 євро/га.
Про це повідомляє прес-служба Інституту аграрної економіки.
При цьому орендна плата перевищила плату за орендовані угіддя у Словаччині (50 євро/га), Латвії (57 євро/га), Естонії (58 євро/га), Хорватії (69 євро/га), Литві (99 євро/га) та Чехії (104 євро/га), а також наближається до рівня відповідного показника у Словенії (134 євро/га), Іспанії (148 євро/га), Угорщині (160 євро/га) та Швеції (160 євро/га).
За результатами досліджень науковців ІАЕ, у деяких областях України: Хмельницька (278 євро/га), Вінницька (255 євро/га) та Полтавська (237 євро/га), — по землях державної власності, а також у Черкаській (250 євро/га) щодо приватних земель, — орендна плата за сільгоспземлі уже перевищила рівень Франції (215 євро/га), Люксембургу (244 євро/га) і наближається до показників Австрії (288 євро/га) та Ірландії (295 євро/га). http://agroportal.ua/ua/news/ukraina/ar ... -stran-es/


Якщо продавати будуть за гривню, то не виключено, що продавці за виручену гривню будуть купляти валюту або імпортні товари. І ще тільки що чув на НВ результати опитування, що тільки 7 землевласників готові спродатись.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:01

  Yuri_61 написав:Если гривна теперь будет не выше 25 или 26, или 27 то для меня это личная трагедия, так як я на 90% в баксе.

надеюсь, эта вакханалия крепенькой гривны продлится недолго, так как все цены по курсу 30, а мои сбережения в баксе с кадым дём тают.


Когда гривная ревальвиркет, то можно повозить контрабас, но сейчас надо осторожно . Вы можете зафиксировать прибыль и продать товар дешевле чем на рынке, если кто-то зафиксировал товары по 28-30

Можно купить евро положить под 4-6%. И ждать 1,25+. Если гомосеки не захватят Европу.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:04

  vladus17 написав:
  edvardd написав:холява
ниже, 0,83-0,89 приблизительно апрель 20го

Согласно вашим прогнозам за прошедшую зиму, так и золото должно было стоить -30% этим летом от зимней цены, а оно вон как вышло, +20%! :mrgreen:

посмотрим на цену, в том же апреле...
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:05

  Yuri_61 написав:Если гривна теперь будет не выше 25 или 26, или 27 то для меня это личная трагедия, так як я на 90% в баксе.


Чем больше будет падать курс тем больше будет уменьшаться этот процент.
Чем не повод для оптимизма. )
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Скажите спасибо Смолию, что НБУ вовремя выкупает излишки бакса, пополняя ЗВР, а если бы он не купил 1,2 ярда баксов в июле 2019г, то курс был бы па18.0

НБУ спасает бакс, как не пародоксально


вообще то пополнять ЗВР и сглаживать колебания - это две из важнейших функций НБУ. На чистом рынке имели бы курс туда сюда то 18 то 38 в течении месяца, кому от этого будет легче кроме барыг ?
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:07

  twin написав:
  zzzzzz написав:Упс
межбанк 81/83

Цікаво, чи візьмемо 24,70 з першого разу, вангую відскок.

надія є, а наступне дно на 24-24,2? 8)
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