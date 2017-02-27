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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:12
Yuri_61
я вышел по 24.9 и зафиксировал убытки около 42 тыс грн.
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CasinoAA90
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:13
Yuri_61 написав:
Если гривна теперь будет не выше 25 или 26, или 27 то для меня это личная трагедия, так як я на 90% в баксе.
надеюсь, эта вакханалия крепенькой гривны продлится недолго, так как все цены по курсу 30, а мои сбережения в баксе с кадым дём тают.
нада работать, а не жить на сбережения
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Вело
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:15
CasinoAA90 написав:Yuri_61
я вышел по 24.9 и зафиксировал убытки около 42 тыс грн.
Как это получилось ?
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proftpd66
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:15
antey1969
ну так на это и расчет:нагреб по 18,а потом хоть потоп)))))
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greenback1996
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:17
proftpd66
Брал доллар по 28, потом по 27.1.
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CasinoAA90
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:19
proftpd66
Взял наверное зелени по 26 с копейками как и все тут летом, а сенйчас вышел в бумагу по 24.9
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Oleg_Sa
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:20
CasinoAA90 написав:Yuri_61
я вышел по 24.9 и зафиксировал убытки около 42 тыс грн.
Как здесь любят говорить "В баксе ничего не потерял" ...(
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Investor_33
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:21
zzzzzz написав:Сибарит
Нерезы в ОВГЗ +1,5 млрд.грн.
Нерезы в ОВГЗ заходят давно и регулярно, а обороты МБ все равно выше привычных.
Особое внимание хочу обратить на то, что вхождением нерезов в ОВГЗ можно объяснить только повышенное предложение, но на рынке мы наблюдаем не дикие перекосы, а такое же повышение спроса.
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Сибарит
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:23
Когда ракета, будет хоть по 26? Коломойский ведь ждет курс под 30 грн/$ к октябрю?
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Oleg_Sa
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:28
Oleg_Sa написав:
Когда ракета, будет хоть по 26, в ноль народу дадут хоть выйти?
Обычные люди этого не знают, максимум как сейчас все это предполагать и гадать на кофейной гуще. Ожидания что немного подымится доллар в сентябре пока неуспешны.
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kravchukmv1987
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Пон 09 вер, 2019 08:56
ЛОБ
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