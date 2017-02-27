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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2050205120522053>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 345
вище 25.65
47%
162
25.55 - 25.6499
8%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
25%
85
Всього голосів : 345
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:12

Yuri_61
я вышел по 24.9 и зафиксировал убытки около 42 тыс грн.
CasinoAA90
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:13

  Yuri_61 написав:Если гривна теперь будет не выше 25 или 26, или 27 то для меня это личная трагедия, так як я на 90% в баксе.

надеюсь, эта вакханалия крепенькой гривны продлится недолго, так как все цены по курсу 30, а мои сбережения в баксе с кадым дём тают.

нада работать, а не жить на сбережения
Вело
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:15

  CasinoAA90 написав:Yuri_61
я вышел по 24.9 и зафиксировал убытки около 42 тыс грн.


Как это получилось ?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:15

antey1969
ну так на это и расчет:нагреб по 18,а потом хоть потоп)))))
greenback1996
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:17

proftpd66
Брал доллар по 28, потом по 27.1.
CasinoAA90
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:19

proftpd66
Взял наверное зелени по 26 с копейками как и все тут летом, а сенйчас вышел в бумагу по 24.9
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:20

  CasinoAA90 написав:Yuri_61
я вышел по 24.9 и зафиксировал убытки около 42 тыс грн.

Как здесь любят говорить "В баксе ничего не потерял" ...(
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:21

  zzzzzz написав:Сибарит
Нерезы в ОВГЗ +1,5 млрд.грн.

Нерезы в ОВГЗ заходят давно и регулярно, а обороты МБ все равно выше привычных.
Особое внимание хочу обратить на то, что вхождением нерезов в ОВГЗ можно объяснить только повышенное предложение, но на рынке мы наблюдаем не дикие перекосы, а такое же повышение спроса.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Когда ракета, будет хоть по 26? Коломойский ведь ждет курс под 30 грн/$ к октябрю?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:28

  Oleg_Sa написав:Когда ракета, будет хоть по 26, в ноль народу дадут хоть выйти?

Обычные люди этого не знают, максимум как сейчас все это предполагать и гадать на кофейной гуще. Ожидания что немного подымится доллар в сентябре пока неуспешны.
kravchukmv1987
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