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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:32
Yuri_61 написав:
Скажите спасибо Смолию, что НБУ вовремя выкупает излишки бакса, пополняя ЗВР, а если бы он не купил 1,2 ярда баксов в июле 2019г, то курс был бы па18.0
НБУ спасает бакс, как не пародоксально
экономику страны он спасает.
ибо при 30% ревальвации до 18 уже поди и ахметов начнет останавливать и пилить на лом свои метзаводы
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:33
Oleg_Sa написав:
Когда ракета, будет хоть по 26? Коломойский ведь ждет курс под 30 грн/$ к октябрю?
Я предполагаю, что ракета оттолкнется от 22.0
Но сегодня видел утверждения, что отскок от 18, в крайнем случае от 16.5
и это пройдет
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:33
TylerTruman_ написав: twin написав: zzzzzz написав:
Упс
межбанк 81/83
Цікаво, чи візьмемо 24,70 з першого разу, вангую відскок
.
надія є, а наступне дно на 24-24,2?
дааааааааа!!!!!!...........
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Yuri_61
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:38
Oleg_Sa написав:
Когда ракета, будет хоть по 26, в ноль народу дадут хоть выйти? Коломойский ведь ждет курс под 30 грн/$ к октябрю?
Подождите, ведь вкладчиков ВТБ проконвертировали по 27,89, а до выплат по 4-ой очереди еще не приступили
А если серьезно, то о возможности окончания этого безобразия можно судить после 13 сентября, когда выплатят внешний долг в приличной сумме, а также по итогам заседания ЕЦБ сегодня и ФРС 18 сентября, когда они решат вопрос с ликвидностью на рынках, в том числе, достанется ли что-то от них развивающимся рынкам.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:44
CasinoAA90 написав:Yuri_61
я вышел по 24.9 и зафиксировал убытки около 42 тыс грн.
класический оленизм
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:54
CasinoAA90 написав:Yuri_61
я вышел по 24.9 и зафиксировал убытки около 42 тыс грн.
А потом не зайдёте по 24.8, и побежите откупать по 25.5.
Не то чтобы прогноз, но весьма вероятное развитие событий
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Пон 09 вер, 2019 08:56
ЛОБ
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