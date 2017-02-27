RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2050205120522053

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 345
вище 25.65
47%
162
25.55 - 25.6499
8%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
25%
85
Всього голосів : 345
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:32

  Yuri_61 написав:Скажите спасибо Смолию, что НБУ вовремя выкупает излишки бакса, пополняя ЗВР, а если бы он не купил 1,2 ярда баксов в июле 2019г, то курс был бы па18.0

НБУ спасает бакс, как не пародоксально

экономику страны он спасает.

ибо при 30% ревальвации до 18 уже поди и ахметов начнет останавливать и пилить на лом свои метзаводы :roll:
escobar
 
Повідомлень: 14
З нами з: 30.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:33

  Oleg_Sa написав:Когда ракета, будет хоть по 26? Коломойский ведь ждет курс под 30 грн/$ к октябрю?

Я предполагаю, что ракета оттолкнется от 22.0
Но сегодня видел утверждения, что отскок от 18, в крайнем случае от 16.5
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 504
З нами з: 25.12.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:33

  TylerTruman_ написав:
  twin написав:
  zzzzzz написав:Упс
межбанк 81/83

Цікаво, чи візьмемо 24,70 з першого разу, вангую відскок.

надія є, а наступне дно на 24-24,2? 8)

дааааааааа!!!!!!...........
Yuri_61
 
Повідомлень: 1640
З нами з: 30.09.15
Подякував: 183 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:38

  Oleg_Sa написав:Когда ракета, будет хоть по 26, в ноль народу дадут хоть выйти? Коломойский ведь ждет курс под 30 грн/$ к октябрю?

Подождите, ведь вкладчиков ВТБ проконвертировали по 27,89, а до выплат по 4-ой очереди еще не приступили :wink:
А если серьезно, то о возможности окончания этого безобразия можно судить после 13 сентября, когда выплатят внешний долг в приличной сумме, а также по итогам заседания ЕЦБ сегодня и ФРС 18 сентября, когда они решат вопрос с ликвидностью на рынках, в том числе, достанется ли что-то от них развивающимся рынкам.
Igneus
 
Повідомлень: 193
З нами з: 29.08.18
Подякував: 48 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:44

  CasinoAA90 написав:Yuri_61
я вышел по 24.9 и зафиксировал убытки около 42 тыс грн.



класический оленизм
Alex6
 
Повідомлень: 603
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  CasinoAA90 написав:Yuri_61
я вышел по 24.9 и зафиксировал убытки около 42 тыс грн.

А потом не зайдёте по 24.8, и побежите откупать по 25.5.
Не то чтобы прогноз, но весьма вероятное развитие событий
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25502
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 5989 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 2050205120522053
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, ЧИА і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1569, 1570, 1571
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15705 1875097
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2019 17:01
Vitaka
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 18, 19, 20
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
199 16955
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 12:14
Surfer
Валютный рынок в мире 1 ... 668, 669, 670
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6695 1452951
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 08:56
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1701)
12.09.2019 13:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.