RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 205220532054205520562057>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 347
вище 25.65
47%
162
25.55 - 25.6499
9%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
25%
86
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:18

  edgar_po написав:кто в курсе, подскажите график выплат долгов в сентябре

никто не знает, после 13-го есть большие выплаты?
edgar_po
 
Повідомлень: 325
З нами з: 09.04.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:25

  lrs7719 написав:
  ЧИА написав:
  Oleg_Sa написав:Когда ракета, будет хоть по 26? Коломойский ведь ждет курс под 30 грн/$ к октябрю?

Я предполагаю, что ракета оттолкнется от 22.0
Но сегодня видел утверждения, что отскок от 18, в крайнем случае от 16.5


Т.е. средняя з.п в 2020 около 1000 долларов (это с учетом и бюджетников, а в реальном секторе и торговле где то около 2000 у.е). Значит заробитчане не только сами вернутся, но и прихватят поляков, румын, болгар и возможно греков с итальянцами. А там и немцы к нам попросятся.

Сначала к нам с нашими прозрачными границами и весьма пофигистическими трактовками законов "попросятся" постсоветская Азия, Сирия, Ирак и Африка
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8720
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1029 раз.
Подякували: 2304 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:25

  Faceless написав:
  CasinoAA90 написав:Yuri_61
я вышел по 24.9 и зафиксировал убытки около 42 тыс грн.

А потом не зайдёте по 24.8, и побежите откупать по 25.5.
Не то чтобы прогноз, но весьма вероятное развитие событий


Мое мнение. Капитал надо считать в твердой валюте. В таком случае покупка долларов по более высокому курсу - это не убытки (если конечно не продавать потом ниже), а просто недополученная прибыль.
ЗЫ. Продажу сейчас валюты считаю ошибкой. Чем сильнее сжимается пружина, тем меньше вероятность откупиться ниже. Риски такой тактики сейчас слишком высоки.
Востаннє редагувалось Dimar в Чет 12 вер, 2019 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Dimar
 
Повідомлень: 891
З нами з: 31.08.09
Подякував: 335 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:25

Сергей Куюн
В августе было снижение импорта (нефтепродуктов) до на 80-100 тыс т (около 15% к июлю)

Сейчас на УЗ образовался транпортный коллапс. Простои вагонов выросли.

Сергей Куюн
21 мин. ·
Цены растут, на нефтебазах очереди из бензовозов, цистерна едет по стране 20-30 дней, нарастает напряжение. А тут ещё и таможня заблокировала один из немногих стабильно работающих пунктов выдачи топлива. Зачем эти еженедельные совещания в Мининфраструктуры, если ни железка, ни налоговая не делают никаких выводов? Потом будут искать виновных в росте цен...

Upd. Особенно смешно это выглядит на фоне разговоров о диверсификации поставок нефтепродуктов.

Таможня приостановила оформление греческого ДТ в порту Южный.
http://enkorr.com.ua/a/news/Tamozhnya_p ... 2q2ph6pLTI
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35117
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3410 раз.
Подякували: 7370 раз.
 
Профіль
32
7
2
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:31

  lrs7719 написав: Т.е. средняя з.п в 2020 около 1000 долларов (это с учетом и бюджетников, а в реальном секторе и торговле где то около 2000 у.е). Значит заробитчане не только сами вернутся, но и прихватят поляков, румын, болгар и возможно греков с итальянцами. А там и немцы к нам попросятся.

И что они тут будут делать? Работы - не будет. С такой ценой производимого в Украине товара, он никому не будет нужен. Сыр, молоко, помидоры, одежду - дешевле будет закупать за границей, местный бизнес - ляжет...
Grey001
 
Повідомлень: 667
З нами з: 13.11.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:34

Куда катится доллар, господа?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5499
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:35

  Starikan написав:
  sinus написав:
  Yuri_61 написав:печалька однако
и кризис мировой отменили
и гривна как никогда крепка
баксодержатели походу лохами оказались (в т.ч. и я)

Хом'яки, а не баксотримачі, зараз ще в кращому стані ніж були, бо в них з'явилася можливість хом'ячити ще по більш солодкому курсу долар.
А от ті, хто отримує зарплатню в валюті, так ті так, постраждали.
Але іт-сфера дуже мобільна і вже прогріває трактор на виїзд, бо їм ще крім цього податки хочуть подвоїти, от тоді і побачите який буде курс і хто в цій країні залишиться.

"На выезде" им налоги учетверят.

зато буде з.п. в два рази вища чим дохід на В2В тут
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16170
З нами з: 09.03.14
Подякував: 949 раз.
Подякували: 955 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:Куда катится доллар, господа?

Это не доллар, а Украина куда-то катится.
edgar_po
 
Повідомлень: 325
З нами з: 09.04.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что то попритихли рапортующие про покупку по сладкому курсу :)
все ждут па18 :|

зато пенсия па500$ будет выходить и это радует :P
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 12 вер, 2019 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1641
З нами з: 30.09.15
Подякував: 183 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:39

Всем добрый день!

Вашему вниманию новое видео ютуб-канала Finance.ua, которое посвящено теме налоговой амнистии :arrow: :

Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5811
З нами з: 25.01.06
Подякував: 66 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 205220532054205520562057>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: motosmile, Vitalych-new, Yuri_61, yuri_m, ЛОБ і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 668, 669, 670
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6696 1452999
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 14:29
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1569, 1570, 1571
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15705 1875150
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2019 17:01
Vitaka
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 18, 19, 20
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
199 16968
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 12:14
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16400)
12.09.2019 15:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.