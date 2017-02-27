Oleg_Sa написав:Когда ракета, будет хоть по 26? Коломойский ведь ждет курс под 30 грн/$ к октябрю?
Я предполагаю, что ракета оттолкнется от 22.0 Но сегодня видел утверждения, что отскок от 18, в крайнем случае от 16.5
Т.е. средняя з.п в 2020 около 1000 долларов (это с учетом и бюджетников, а в реальном секторе и торговле где то около 2000 у.е). Значит заробитчане не только сами вернутся, но и прихватят поляков, румын, болгар и возможно греков с итальянцами. А там и немцы к нам попросятся.
Сначала к нам с нашими прозрачными границами и весьма пофигистическими трактовками законов "попросятся" постсоветская Азия, Сирия, Ирак и Африка
CasinoAA90 написав:Yuri_61 я вышел по 24.9 и зафиксировал убытки около 42 тыс грн.
А потом не зайдёте по 24.8, и побежите откупать по 25.5. Не то чтобы прогноз, но весьма вероятное развитие событий
Мое мнение. Капитал надо считать в твердой валюте. В таком случае покупка долларов по более высокому курсу - это не убытки (если конечно не продавать потом ниже), а просто недополученная прибыль. ЗЫ. Продажу сейчас валюты считаю ошибкой. Чем сильнее сжимается пружина, тем меньше вероятность откупиться ниже. Риски такой тактики сейчас слишком высоки.
Востаннє редагувалось Dimar в Чет 12 вер, 2019 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Сергей Куюн В августе было снижение импорта (нефтепродуктов) до на 80-100 тыс т (около 15% к июлю)
Сейчас на УЗ образовался транпортный коллапс. Простои вагонов выросли.
Сергей Куюн 21 мин. · Цены растут, на нефтебазах очереди из бензовозов, цистерна едет по стране 20-30 дней, нарастает напряжение. А тут ещё и таможня заблокировала один из немногих стабильно работающих пунктов выдачи топлива. Зачем эти еженедельные совещания в Мининфраструктуры, если ни железка, ни налоговая не делают никаких выводов? Потом будут искать виновных в росте цен...
Upd. Особенно смешно это выглядит на фоне разговоров о диверсификации поставок нефтепродуктов.
lrs7719 написав: Т.е. средняя з.п в 2020 около 1000 долларов (это с учетом и бюджетников, а в реальном секторе и торговле где то около 2000 у.е). Значит заробитчане не только сами вернутся, но и прихватят поляков, румын, болгар и возможно греков с итальянцами. А там и немцы к нам попросятся.
И что они тут будут делать? Работы - не будет. С такой ценой производимого в Украине товара, он никому не будет нужен. Сыр, молоко, помидоры, одежду - дешевле будет закупать за границей, местный бизнес - ляжет...
Yuri_61 написав:печалька однако и кризис мировой отменили и гривна как никогда крепка баксодержатели походу лохами оказались (в т.ч. и я)
Хом'яки, а не баксотримачі, зараз ще в кращому стані ніж були, бо в них з'явилася можливість хом'ячити ще по більш солодкому курсу долар. А от ті, хто отримує зарплатню в валюті, так ті так, постраждали. Але іт-сфера дуже мобільна і вже прогріває трактор на виїзд, бо їм ще крім цього податки хочуть подвоїти, от тоді і побачите який буде курс і хто в цій країні залишиться.
"На выезде" им налоги учетверят.
зато буде з.п. в два рази вища чим дохід на В2В тут
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.