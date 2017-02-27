lrs7719 написав: Т.е. средняя з.п в 2020 около 1000 долларов (это с учетом и бюджетников, а в реальном секторе и торговле где то около 2000 у.е). Значит заробитчане не только сами вернутся, но и прихватят поляков, румын, болгар и возможно греков с итальянцами. А там и немцы к нам попросятся.
И что они тут будут делать? Работы - не будет. С такой ценой производимого в Украине товара, он никому не будет нужен. Сыр, молоко, помидоры, одежду - дешевле будет закупать за границей, местный бизнес - ляжет...
Как что делать? з.п получать А сыр, молоко, помидоры и одежду УЖЕ дешевле покупать за кордоном. Ну, а при курсе 18-20 Египет завалит нас картохой, Турция помидорами, Польша - сыром, Китай - ширпотребом, Европа - брендовыми товарами или секондом. А КУДА и ЧТО мы будем продавать - это большой вопрос
zzzzzz написав:Сергей Куюн В августе было снижение импорта (нефтепродуктов) до на 80-100 тыс т (около 15% к июлю)
Сейчас на УЗ образовался транпортный коллапс. Простои вагонов выросли.
Сергей Куюн 21 мин. · Цены растут, на нефтебазах очереди из бензовозов, цистерна едет по стране 20-30 дней, нарастает напряжение. А тут ещё и таможня заблокировала один из немногих стабильно работающих пунктов выдачи топлива. Зачем эти еженедельные совещания в Мининфраструктуры, если ни железка, ни налоговая не делают никаких выводов? Потом будут искать виновных в росте цен...
Upd. Особенно смешно это выглядит на фоне разговоров о диверсификации поставок нефтепродуктов.
И это всё на пороге осенних сельскохозяйственных работ! Новая власть теперь взялась рубить под корень аграриев? Чтобы не смогли обработать землю и посеять озимые... Тогда логика их ясна: провал осенних технологических работ сразу же поставит аграриев в позу "зю", и земля тут же значительно подешевеет. Готовятся к открытию рынка земли и выбивают конкурентов? Или продолжают операцию "доллар по 25"? Импорт ширпотреба практически перекрыли еще с середины лета, теперь в ход пошла "тяжелая артиллерия" - топливо, удобрения, и прочее стратегическое сырье. Серьезно ребятки взялись за убийство экономики!
lrs7719 написав:Как что делать? з.п получать А сыр, молоко, помидоры и одежду УЖЕ дешевле покупать за кордоном. Ну, а при курсе 18-20 Египет завалит нас картохой, Турция помидорами, Польша - сыром, Китай - ширпотребом, Европа - брендовыми товарами или секондом. А КУДА и ЧТО мы будем продавать - это большой вопрос
lrs7719 написав: Т.е. средняя з.п в 2020 около 1000 долларов (это с учетом и бюджетников, а в реальном секторе и торговле где то около 2000 у.е). Значит заробитчане не только сами вернутся, но и прихватят поляков, румын, болгар и возможно греков с итальянцами. А там и немцы к нам попросятся.
И что они тут будут делать? Работы - не будет. С такой ценой производимого в Украине товара, он никому не будет нужен. Сыр, молоко, помидоры, одежду - дешевле будет закупать за границей, местный бизнес - ляжет...
Як що робити? Прибирати, доглядати, підвозити імпортні закупки і розгружати й розкладати, виконувати любі захцянки.
lrs7719 написав:Как что делать? з.п получать А сыр, молоко, помидоры и одежду УЖЕ дешевле покупать за кордоном. Ну, а при курсе 18-20 Египет завалит нас картохой, Турция помидорами, Польша - сыром, Китай - ширпотребом, Европа - брендовыми товарами или секондом. А КУДА и ЧТО мы будем продавать - это большой вопрос
Ля, и как мы с курсом 8 жили...
Глупости не пишите. При курсе 8 средняя зп была не 11 т.грн.