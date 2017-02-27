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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20532054205520562057>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 347
вище 25.65
47%
162
25.55 - 25.6499
9%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
25%
86
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:40

  edgar_po написав:
  Investor_K написав:Куда катится доллар, господа?

Это не доллар, а Украина куда-то катится.

Сто років назад покотилась в червоний комунізм, а зараз в зелений.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:44

  Grey001 написав:
  lrs7719 написав: Т.е. средняя з.п в 2020 около 1000 долларов (это с учетом и бюджетников, а в реальном секторе и торговле где то около 2000 у.е). Значит заробитчане не только сами вернутся, но и прихватят поляков, румын, болгар и возможно греков с итальянцами. А там и немцы к нам попросятся.

И что они тут будут делать? Работы - не будет. С такой ценой производимого в Украине товара, он никому не будет нужен. Сыр, молоко, помидоры, одежду - дешевле будет закупать за границей, местный бизнес - ляжет...


Как что делать? з.п получать :)
А сыр, молоко, помидоры и одежду УЖЕ дешевле покупать за кордоном. Ну, а при курсе 18-20 Египет завалит нас картохой, Турция помидорами, Польша - сыром, Китай - ширпотребом, Европа - брендовыми товарами или секондом. А КУДА и ЧТО мы будем продавать - это большой вопрос :wink:
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:47

  zzzzzz написав:Сергей Куюн
В августе было снижение импорта (нефтепродуктов) до на 80-100 тыс т (около 15% к июлю)

Сейчас на УЗ образовался транпортный коллапс. Простои вагонов выросли.

Сергей Куюн
21 мин. ·
Цены растут, на нефтебазах очереди из бензовозов, цистерна едет по стране 20-30 дней, нарастает напряжение. А тут ещё и таможня заблокировала один из немногих стабильно работающих пунктов выдачи топлива. Зачем эти еженедельные совещания в Мининфраструктуры, если ни железка, ни налоговая не делают никаких выводов? Потом будут искать виновных в росте цен...

Upd. Особенно смешно это выглядит на фоне разговоров о диверсификации поставок нефтепродуктов.

Таможня приостановила оформление греческого ДТ в порту Южный.
http://enkorr.com.ua/a/news/Tamozhnya_p ... 2q2ph6pLTI

И это всё на пороге осенних сельскохозяйственных работ! Новая власть теперь взялась рубить под корень аграриев? Чтобы не смогли обработать землю и посеять озимые... Тогда логика их ясна: провал осенних технологических работ сразу же поставит аграриев в позу "зю", и земля тут же значительно подешевеет. Готовятся к открытию рынка земли и выбивают конкурентов? Или продолжают операцию "доллар по 25"? Импорт ширпотреба практически перекрыли еще с середины лета, теперь в ход пошла "тяжелая артиллерия" - топливо, удобрения, и прочее стратегическое сырье. Серьезно ребятки взялись за убийство экономики!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lrs7719 написав:А КУДА и ЧТО мы будем продавать - это большой вопрос


да нет вопроса, будем как США, продавать свой долг и с этого жить )))
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

при курсе 18, аредна жилья в Киеве будет сопостовима аренде в Вене... верной дорогой движимся ;)
The life is short and the bandwidth of the world is limited.
yuriyb
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:53

  Yuri_61 написав:Что то попритихли рапортующие про покупку по сладкому курсу :)
все ждут па18 :|

"Дурак думкою багатіє" (с)
К купленным в начале недели по 24.88 добавил еще и сегодня пару тысяч по 24.83. А вы, господа, ждите свои "па 18"! Твердая валюта - она и в Африке валюта.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lrs7719 написав:Как что делать? з.п получать А сыр, молоко, помидоры и одежду УЖЕ дешевле покупать за кордоном. Ну, а при курсе 18-20 Египет завалит нас картохой, Турция помидорами, Польша - сыром, Китай - ширпотребом, Европа - брендовыми товарами или секондом. А КУДА и ЧТО мы будем продавать - это большой вопрос

Ля, и как мы с курсом 8 жили... :mrgreen:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:58

  Grey001 написав:
  lrs7719 написав: Т.е. средняя з.п в 2020 около 1000 долларов (это с учетом и бюджетников, а в реальном секторе и торговле где то около 2000 у.е). Значит заробитчане не только сами вернутся, но и прихватят поляков, румын, болгар и возможно греков с итальянцами. А там и немцы к нам попросятся.

И что они тут будут делать? Работы - не будет. С такой ценой производимого в Украине товара, он никому не будет нужен. Сыр, молоко, помидоры, одежду - дешевле будет закупать за границей, местный бизнес - ляжет...


Як що робити? Прибирати, доглядати, підвозити імпортні закупки і розгружати й розкладати, виконувати любі захцянки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:02

  Investor_K написав:Куда катится доллар, господа?

на 24, вроде бы уже решили
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:04

  Investor_33 написав:
  lrs7719 написав:Как что делать? з.п получать А сыр, молоко, помидоры и одежду УЖЕ дешевле покупать за кордоном. Ну, а при курсе 18-20 Египет завалит нас картохой, Турция помидорами, Польша - сыром, Китай - ширпотребом, Европа - брендовыми товарами или секондом. А КУДА и ЧТО мы будем продавать - это большой вопрос

Ля, и как мы с курсом 8 жили... :mrgreen:

Глупости не пишите. При курсе 8 средняя зп была не 11 т.грн.
Любопытный
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