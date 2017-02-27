lrs7719 написав:Как что делать? з.п получать А сыр, молоко, помидоры и одежду УЖЕ дешевле покупать за кордоном. Ну, а при курсе 18-20 Египет завалит нас картохой, Турция помидорами, Польша - сыром, Китай - ширпотребом, Европа - брендовыми товарами или секондом. А КУДА и ЧТО мы будем продавать - это большой вопрос
Ля, и как мы с курсом 8 жили...
При курсе 8 и ср. зарплата в июне 2010 была 2373 грн., а не 10783 грн. как в июне 2019. И даже в июне 2013 было 3380 грн. И тут все писали о том, что курс не соответствует ждали девал.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 вер, 2019 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
lrs7719 написав:Как что делать? з.п получать А сыр, молоко, помидоры и одежду УЖЕ дешевле покупать за кордоном. Ну, а при курсе 18-20 Египет завалит нас картохой, Турция помидорами, Польша - сыром, Китай - ширпотребом, Европа - брендовыми товарами или секондом. А КУДА и ЧТО мы будем продавать - это большой вопрос
Ля, и как мы с курсом 8 жили...
Та так и жили: хорошо, но недолго.
Сейчас сколько средння з.п? Почти 11 тысяч (в январе 2017 года - 6000 грн. но это так) - при текущем курсе получается 440 у.е. А когда был курс "восэм" (на декабрь 2013) - 3265 т.е. около 400 у.е
Вопрос: какая будет з.п. при курсе 18-20 и приросте средней реальной з.п. на уровне 9-11% в 2020 году. К слову, я просто наблюдатель. А вот работателям/производителям наверное будет интересно.
lrs7719 написав:...... Вопрос: какая будет з.п. при курсе 18-20 и приросте средней реальной з.п. на уровне 9-11% в 2020 году. К слову, я просто наблюдатель. А вот работателям/производителям наверное будет интересно.
Уточнение, не реальной, а номинальной зарплаты. Реальная может и упасть. А работодателям/производителям будет не интересно - многие просто закроются.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Alex2007 написав:Вот эти словесные интервенции и пугают и намекают на движ в другую сторону. И будет откупать (может быть) в октябре по дешевке. Или вы думали, что Беня возмет и расскажет вам весь бизнес-план
Точно! И я читаю форум и недоумеваю: неужели народ принимает слова Бени за чистую монету!? Ведь такие люди зря ничего не говорят. Слушая его, надо делать наоборот!
Для самих упоротих оленів (антиоленів) питання на засипку - А чого держава продає гривнєві ОВДП під 16%, коли можна продати доларові ОВДП по 6%, тим паче, коли курс падає? Оце і є відповідь про майбутній ( в недалекому майбутньому) курс.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lrs7719 написав:...... Вопрос: какая будет з.п. при курсе 18-20 и приросте средней реальной з.п. на уровне 9-11% в 2020 году. К слову, я просто наблюдатель. А вот работателям/производителям наверное будет интересно.
Уточнение, не реальной, а номинальной зарплаты. Реальная может и упасть. А работодателям/производителям будет не интересно - многие просто закроются.