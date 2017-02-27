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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2054205520562057>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 347
вище 25.65
47%
162
25.55 - 25.6499
9%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
25%
86
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:09

  Investor_33 написав:
  lrs7719 написав:Как что делать? з.п получать А сыр, молоко, помидоры и одежду УЖЕ дешевле покупать за кордоном. Ну, а при курсе 18-20 Египет завалит нас картохой, Турция помидорами, Польша - сыром, Китай - ширпотребом, Европа - брендовыми товарами или секондом. А КУДА и ЧТО мы будем продавать - это большой вопрос

Ля, и как мы с курсом 8 жили... :mrgreen:

При курсе 8 и ср. зарплата в июне 2010 была 2373 грн., а не 10783 грн. как в июне 2019.
И даже в июне 2013 было 3380 грн.
И тут все писали о том, что курс не соответствует ждали девал.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 вер, 2019 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Все веселее и веселее господа...
Studioexclusive
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:11

  Investor_33 написав:
  lrs7719 написав:Как что делать? з.п получать А сыр, молоко, помидоры и одежду УЖЕ дешевле покупать за кордоном. Ну, а при курсе 18-20 Египет завалит нас картохой, Турция помидорами, Польша - сыром, Китай - ширпотребом, Европа - брендовыми товарами или секондом. А КУДА и ЧТО мы будем продавать - это большой вопрос

Ля, и как мы с курсом 8 жили... :mrgreen:


Та так и жили: хорошо, но недолго.

Сейчас сколько средння з.п? Почти 11 тысяч (в январе 2017 года - 6000 грн. но это так) - при текущем курсе получается 440 у.е.
А когда был курс "восэм" (на декабрь 2013) - 3265 т.е. около 400 у.е

Вопрос: какая будет з.п. при курсе 18-20 и приросте средней реальной з.п. на уровне 9-11% в 2020 году.
К слову, я просто наблюдатель. А вот работателям/производителям наверное будет интересно.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А есть смысл часть доллара перелить в евро?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:16

  Andrew_ написав:А есть смысл часть доллара перелить в евро?


EЦБ ставку снизил + будет покупать государственные облигации на 20 миллиардов евро в месяц, начиная с 1 ноября.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:16

  lrs7719 написав:......
Вопрос: какая будет з.п. при курсе 18-20 и приросте средней реальной з.п. на уровне 9-11% в 2020 году.
К слову, я просто наблюдатель. А вот работателям/производителям наверное будет интересно.

Уточнение, не реальной, а номинальной зарплаты.
Реальная может и упасть.
А работодателям/производителям будет не интересно - многие просто закроются.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:18

  Andrew_ написав:А есть смысл часть доллара перелить в евро?



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думаю нет
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Вот эти словесные интервенции и пугают и намекают на движ в другую сторону. И будет откупать (может быть) в октябре по дешевке.
Или вы думали, что Беня возмет и расскажет вам весь бизнес-план

Точно! И я читаю форум и недоумеваю: неужели народ принимает слова Бени за чистую монету!? Ведь такие люди зря ничего не говорят. Слушая его, надо делать наоборот!
vlad6603
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Для самих упоротих оленів (антиоленів) питання на засипку - А чого держава продає гривнєві ОВДП під 16%, коли можна продати доларові ОВДП по 6%, тим паче, коли курс падає?
Оце і є відповідь про майбутній ( в недалекому майбутньому) курс.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:28

  ЛАД написав:
  lrs7719 написав:......
Вопрос: какая будет з.п. при курсе 18-20 и приросте средней реальной з.п. на уровне 9-11% в 2020 году.
К слову, я просто наблюдатель. А вот работателям/производителям наверное будет интересно.

Уточнение, не реальной, а номинальной зарплаты.
Реальная может и упасть.
А работодателям/производителям будет не интересно - многие просто закроются.


http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?l ... -2022-Roki

Стр. 65-66
lrs7719
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