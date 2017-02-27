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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2054205520562057

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 347
вище 25.65
47%
162
25.55 - 25.6499
9%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
25%
86
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:29

  ЛАД написав:Уточнение, не реальной, а номинальной зарплаты.
Реальная может и упасть.
А работодателям/производителям будет не интересно - многие просто закроются.

Этот процесс уже идет с начала лета. Давеча писал тут, на сколько выросло число объявлений о сдаче в аренду. Мелкий бизнес дохнет, как мыши в голодный год. За ним приходит очередь среднего, особенно который что-то экспортирует. Крупные экспортеры еще держатся за счет заначек, но это не надолго. Три месяца уже фактически курс валят, а "закрома Родины" ведь не бесконечны! Если еще пару месяцев продлится такая вакханалия, то экспорт в Европу умрет однозначно. В страны третьего мира продержится чуть дольше - туда продукты и сырье гоним. Но в общем картина ясна, уверенно идем ко дну...
yuri_m
 
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  #<1 ... 2054205520562057
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