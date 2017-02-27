Этот процесс уже идет с начала лета. Давеча писал тут, на сколько выросло число объявлений о сдаче в аренду. Мелкий бизнес дохнет, как мыши в голодный год. За ним приходит очередь среднего, особенно который что-то экспортирует. Крупные экспортеры еще держатся за счет заначек, но это не надолго. Три месяца уже фактически курс валят, а "закрома Родины" ведь не бесконечны! Если еще пару месяцев продлится такая вакханалия, то экспорт в Европу умрет однозначно. В страны третьего мира продержится чуть дольше - туда продукты и сырье гоним. Но в общем картина ясна, уверенно идем ко дну...