ЛАД написав:Уточнение, не реальной, а номинальной зарплаты. Реальная может и упасть. А работодателям/производителям будет не интересно - многие просто закроются.
Этот процесс уже идет с начала лета. Давеча писал тут, на сколько выросло число объявлений о сдаче в аренду. Мелкий бизнес дохнет, как мыши в голодный год. За ним приходит очередь среднего, особенно который что-то экспортирует. Крупные экспортеры еще держатся за счет заначек, но это не надолго. Три месяца уже фактически курс валят, а "закрома Родины" ведь не бесконечны! Если еще пару месяцев продлится такая вакханалия, то экспорт в Европу умрет однозначно. В страны третьего мира продержится чуть дольше - туда продукты и сырье гоним. Но в общем картина ясна, уверенно идем ко дну... При таком огромном отрицательном балансе внешней торговли даже почти полное текущее прекращение импорта не спасет! А экспорт и дальше будет падать, если курс будут валить такими же темпами. В итоге страна останется почти без экспорта. Экспортные производства закроются или очень сильно сократятся, людей уволят. А дальше полная задница, когда поток денег в ОВГЗ прекратится. И еще большая задница наступит, когда инвесторы начнут забирать деньги обратно на погашении этих ОВГЗ. Может новая власть просто исполняет план Коломойского на дефолт? Тогда всё логично идет: экспорт убить, экономику загнать в аут, создать пирамиду ОВГЗ для временной видимости благополучия.
Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 12 вер, 2019 14:38, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:Для самих упоротих оленів (антиоленів) питання на засипку - А чого держава продає гривнєві ОВДП під 16%, коли можна продати доларові ОВДП по 6%, тим паче, коли курс падає? Оце і є відповідь про майбутній ( в недалекому майбутньому) курс.
И ещё вопрос - как может валюта с инфляцией в 10-20% годовых укрепляться по отношению к валютам с инфляцией 0-2% годовых ? "Буит тока даражать !" (С)
lapay написав:Для самих упоротих оленів (антиоленів) питання на засипку - А чого держава продає гривнєві ОВДП під 16%, коли можна продати доларові ОВДП по 6%, тим паче, коли курс падає? Оце і є відповідь про майбутній ( в недалекому майбутньому) курс.
И ещё вопрос - как может валюта с инфляцией в 10-20% годовых укрепляться по отношению к валютам с инфляцией 0-2% годовых ? "Буит тока даражать !" (С)
lapay написав:Для самих упоротих оленів (антиоленів) питання на засипку - А чого держава продає гривнєві ОВДП під 16%, коли можна продати доларові ОВДП по 6%, тим паче, коли курс падає? Оце і є відповідь про майбутній ( в недалекому майбутньому) курс.
И ещё вопрос - как может валюта с инфляцией в 10-20% годовых укрепляться по отношению к валютам с инфляцией 0-2% годовых ? "Буит тока даражать !" (С)
в случае роста валютных надходжень
и сколько оно может продолжаться ? До паритета с долларом ? А последствия для экономики ?
lapay написав:Для самих упоротих оленів (антиоленів) питання на засипку - А чого держава продає гривнєві ОВДП під 16%, коли можна продати доларові ОВДП по 6%, тим паче, коли курс падає? Оце і є відповідь про майбутній ( в недалекому майбутньому) курс.
И ещё вопрос - как может валюта с инфляцией в 10-20% годовых укрепляться по отношению к валютам с инфляцией 0-2% годовых ? "Буит тока даражать !" (С)
в случае роста валютных надходжень
....ЮРИЙ ,ВЫ НЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ЖЕ ТОГДА РАСТУТ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ И БЕНЗИН ? ВЕДЬ СУДЯ ПО ВАШЕЙ ЛОГИКЕ ОНИ ДОЛЖНЫ СНИЖАТЬСЯ .... ЕСЛИ МОЖНО БЕЗ СЛОВЕСНОГО ПОНОСА
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з.............12.09.2019..........13.09.2019 дата розрахунку............11.09.2019..........12.09.2019 Долар США...................2496,8816...........2483,1184 После полудня гривна укрепилась еще на 3 копейки. Гривна укрепилась на 10 копеек. Стартовали символически выше закрытия и сразу стали снижаться. За четыре часа с часовым перекуром прошли 13 копеек. Без смены направления и интриги. Активно торговать начали с самого утра. к 12 стабилизировались, а после обеда прошел еще один этап снижения. Потеряли 5 копеек, а общее снижение составило 18 копеек. Обороты во время последнего снижения, похоже, оставались еще приличными.
Этот день в истории: 2017 - 2601.89 (-108) 2018 - 2802.60 (-309)
lrs7719 написав:...... Вопрос: какая будет з.п. при курсе 18-20 и приросте средней реальной з.п. на уровне 9-11% в 2020 году. К слову, я просто наблюдатель. А вот работателям/производителям наверное будет интересно.
Уточнение, не реальной, а номинальной зарплаты. Реальная может и упасть. А работодателям/производителям будет не интересно - многие просто закроются.
Если честно то я просто в шоке от гривнеукрепежа! Остаётся два вопроса кто и когда за это все заплатит? РS. Несмотря ни на что продолжаю покупать зелёный и просматриваю на евро. Ну не верю я не верю!!!
Востаннє редагувалось ihorsic в Чет 12 вер, 2019 15:01, всього редагувалось 1 раз.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!