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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 205520562057205820592060>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 347
вище 25.65
47%
162
25.55 - 25.6499
9%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
25%
86
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:29

  ЛАД написав:Уточнение, не реальной, а номинальной зарплаты.
Реальная может и упасть.
А работодателям/производителям будет не интересно - многие просто закроются.

Этот процесс уже идет с начала лета. Давеча писал тут, на сколько выросло число объявлений о сдаче в аренду. Мелкий бизнес дохнет, как мыши в голодный год. За ним приходит очередь среднего, особенно который что-то экспортирует. Крупные экспортеры еще держатся за счет заначек, но это не надолго. Три месяца уже фактически курс валят, а "закрома Родины" ведь не бесконечны! Если еще пару месяцев продлится такая вакханалия, то экспорт в Европу умрет однозначно. В страны третьего мира продержится чуть дольше - туда продукты и сырье гоним. Но в общем картина ясна, уверенно идем ко дну... При таком огромном отрицательном балансе внешней торговли даже почти полное текущее прекращение импорта не спасет! А экспорт и дальше будет падать, если курс будут валить такими же темпами. В итоге страна останется почти без экспорта. Экспортные производства закроются или очень сильно сократятся, людей уволят. А дальше полная задница, когда поток денег в ОВГЗ прекратится. И еще большая задница наступит, когда инвесторы начнут забирать деньги обратно на погашении этих ОВГЗ. Может новая власть просто исполняет план Коломойского на дефолт? Тогда всё логично идет: экспорт убить, экономику загнать в аут, создать пирамиду ОВГЗ для временной видимости благополучия.
Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 12 вер, 2019 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:37

  lapay написав:Для самих упоротих оленів (антиоленів) питання на засипку - А чого держава продає гривнєві ОВДП під 16%, коли можна продати доларові ОВДП по 6%, тим паче, коли курс падає?
Оце і є відповідь про майбутній ( в недалекому майбутньому) курс.


И ещё вопрос - как может валюта с инфляцией в 10-20% годовых укрепляться по отношению к валютам с инфляцией 0-2% годовых ?
"Буит тока даражать !" (С)
:lol:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:41

  Vitalych-new написав:
  lapay написав:Для самих упоротих оленів (антиоленів) питання на засипку - А чого держава продає гривнєві ОВДП під 16%, коли можна продати доларові ОВДП по 6%, тим паче, коли курс падає?
Оце і є відповідь про майбутній ( в недалекому майбутньому) курс.


И ещё вопрос - как может валюта с инфляцией в 10-20% годовых укрепляться по отношению к валютам с инфляцией 0-2% годовых ?
"Буит тока даражать !" (С)
:lol:

в случае роста валютных надходжень
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:48

  Yuri_61 написав:
  Vitalych-new написав:
  lapay написав:Для самих упоротих оленів (антиоленів) питання на засипку - А чого держава продає гривнєві ОВДП під 16%, коли можна продати доларові ОВДП по 6%, тим паче, коли курс падає?
Оце і є відповідь про майбутній ( в недалекому майбутньому) курс.


И ещё вопрос - как может валюта с инфляцией в 10-20% годовых укрепляться по отношению к валютам с инфляцией 0-2% годовых ?
"Буит тока даражать !" (С)
:lol:

в случае роста валютных надходжень


и сколько оно может продолжаться ? До паритета с долларом ? :lol:
А последствия для экономики ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:48

  Yuri_61 написав:
  Vitalych-new написав:
  lapay написав:Для самих упоротих оленів (антиоленів) питання на засипку - А чого держава продає гривнєві ОВДП під 16%, коли можна продати доларові ОВДП по 6%, тим паче, коли курс падає?
Оце і є відповідь про майбутній ( в недалекому майбутньому) курс.


И ещё вопрос - как может валюта с инфляцией в 10-20% годовых укрепляться по отношению к валютам с инфляцией 0-2% годовых ?
"Буит тока даражать !" (С)
:lol:

в случае роста валютных надходжень


....ЮРИЙ ,ВЫ НЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ЖЕ ТОГДА РАСТУТ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ И БЕНЗИН ?
ВЕДЬ СУДЯ ПО ВАШЕЙ ЛОГИКЕ ОНИ ДОЛЖНЫ СНИЖАТЬСЯ ....
ЕСЛИ МОЖНО БЕЗ СЛОВЕСНОГО ПОНОСА
холява
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:51

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............12.09.2019..........13.09.2019
дата розрахунку............11.09.2019..........12.09.2019
Долар США...................2496,8816...........2483,1184
После полудня гривна укрепилась еще на 3 копейки.
Гривна укрепилась на 10 копеек.
Стартовали символически выше закрытия и сразу стали снижаться. За четыре часа с часовым перекуром прошли 13 копеек. Без смены направления и интриги. Активно торговать начали с самого утра. к 12 стабилизировались, а после обеда прошел еще один этап снижения. Потеряли 5 копеек, а общее снижение составило 18 копеек. Обороты во время последнего снижения, похоже, оставались еще приличными.

Этот день в истории:
2017 - 2601.89 (-108)
2018 - 2802.60 (-309)

2016 - 2663.07
2015 - 2169.86
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:54

  холява написав:......
....ЮРИЙ ,ВЫ НЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ЖЕ ТОГДА РАСТУТ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ И БЕНЗИН ?
ВЕДЬ СУДЯ ПО ВАШЕЙ ЛОГИКЕ ОНИ ДОЛЖНЫ СНИЖАТЬСЯ ....
ЕСЛИ МОЖНО БЕЗ СЛОВЕСНОГО ПОНОСА

Нельзя. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:56

  lrs7719 написав:
  ЛАД написав:
  lrs7719 написав:......
Вопрос: какая будет з.п. при курсе 18-20 и приросте средней реальной з.п. на уровне 9-11% в 2020 году.
К слову, я просто наблюдатель. А вот работателям/производителям наверное будет интересно.

Уточнение, не реальной, а номинальной зарплаты.
Реальная может и упасть.
А работодателям/производителям будет не интересно - многие просто закроются.


http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?l ... -2022-Roki

Стр. 65-66

Тогда ещё лучше. :)
Но в рост реальной зарплаты на 7 и больше % в год, простите, не верю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:57

Если честно то я просто в шоке от гривнеукрепежа! Остаётся два вопроса кто и когда за это все заплатит?
РS. Несмотря ни на что продолжаю покупать зелёный и просматриваю на евро.
Ну не верю я не верю!!!
Востаннє редагувалось ihorsic в Чет 12 вер, 2019 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ihorsic написав:Если честно то я просто в шоке от гривнеукрепежа! Остаётся два вопроса кто и когда за это все заплатит?
Кто - не секрет
Faceless
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  #<1 ... 205520562057205820592060>
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