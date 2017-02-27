Додано: Чет 12 вер, 2019 14:29

ЛАД написав: Уточнение, не реальной, а номинальной зарплаты.

Реальная может и упасть.

А работодателям/производителям будет не интересно - многие просто закроются. Уточнение, не реальной, а номинальной зарплаты.Реальная может и упасть.А работодателям/производителям будет не интересно - многие просто закроются.

Этот процесс уже идет с начала лета. Давеча писал тут, на сколько выросло число объявлений о сдаче в аренду. Мелкий бизнес дохнет, как мыши в голодный год. За ним приходит очередь среднего, особенно который что-то экспортирует. Крупные экспортеры еще держатся за счет заначек, но это не надолго. Три месяца уже фактически курс валят, а "закрома Родины" ведь не бесконечны! Если еще пару месяцев продлится такая вакханалия, то экспорт в Европу умрет однозначно. В страны третьего мира продержится чуть дольше - туда продукты и сырье гоним. Но в общем картина ясна, уверенно идем ко дну... При таком огромном отрицательном балансе внешней торговли даже почти полное текущее прекращение импорта не спасет! А экспорт и дальше будет падать, если курс будут валить такими же темпами. В итоге страна останется почти без экспорта. Экспортные производства закроются или очень сильно сократятся, людей уволят. А дальше полная задница, когда поток денег в ОВГЗ прекратится. И еще большая задница наступит, когда инвесторы начнут забирать деньги обратно на погашении этих ОВГЗ. Может новая власть просто исполняет план Коломойского на дефолт? Тогда всё логично идет: экспорт убить, экономику загнать в аут, создать пирамиду ОВГЗ для временной видимости благополучия.